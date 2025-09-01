إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثيرا بشأن أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم بعد 5 جولات.

وكتب ابراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"قولنا مين أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم بعد 5 جولات؟".

وكان قد علق الإعلامي عمرو الدردير علي خسارة القلعة البيضاء أمام نادي وادي دجلة.

وكتب عمرو الدردير علي فيسبوك: "الزمالك لا يقبل الهدايا يخسر من وادي دجلة بغرابة ، الجماهير تنتظر قرار إقالة فيريرا وعودة الرمادي، غابت الروح العالية عن معظم اللاعبين وفتوح والونش يهدوا دجلة هدفي الفوز، ناصر ماهر اناني وصفقات الزمالك لم تحقق الفارق".

وحقق فريق وادي دجلة فوزًا تاريخيًا على ضيفه الزمالك بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد 31 أغسطس 2025، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، ويعتبر هذا الانتصار الأول لدجلة على الزمالك بعد 22 مواجهة سابقة لم يعرف خلالها طعم الفوز.

أظهر لاعبو وادي دجلة إصرارًا كبيرًا وروحًا قتالية عالية تحت قيادة المدير الفني محمد الشيخ، الذي نجح في رسم ملامح جديدة للفريق، والتي انعكست على أدائهم داخل المستطيل الأخضر.

ترتيب الفريقين

بعد انتصار أمس رفع فريق وادي دجلة رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند 10 نقاط في المركز الثاني، متنازلًا عن صدارة الترتيب للمصري البورسعيدي.

تفاصيل اللقاء

بدأت المباراة بسيطرة زملكاوية أسفرت عن هدف مبكر سجله ناصر ماهر في الدقيقة العاشرة بعد استغلاله خطأ دفاعيًا من وادي دجلة، وملكن سرعان ما تراجع أداء الفارس الأبيض، ليعود أصحاب الأرض ويفرضوا إيقاعهم على اللقاء، فتمكن أحمد فاروق من إدراك التعادل في الدقيقة 60، قبل أن يحرز محمود دياسطي هدف التقدم في الدقيقة 66.

بطاقات حمراء ومواجهات قوية

شهدت المباراة حالتي طرد حيث كانت الأولى من نصيب اللاعب محمود الونش مدافع الزمالك في الدقيقة 71، والثانية من نصيب اللاعب إبراهيم البهنسي لاعب دجلة في الدقيقة 82.

تصريحات المديرين الفنيين

المدير الفني لنادي الزمالك

هنأ البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، فريق وادي دجلة على فوزه المستحق، مشيرًا إلى أن المنافس أظهر إيمانًا ورغبة حقيقية في تحقيق الانتصار، وأكد فيريرا أن الزمالك لم يكتفِ باللعب لربع ساعة فقط، بل سيطر على مجريات اللقاء وسدد 21 كرة على المرمى، موضحًا أن بعض الاستبعادات من القائمة جاءت لأسباب فنية، وأنه سيجري تغييرات قادمة تتيح للجميع فرصة المشاركة.

المدير الفني لوادي دجلة

أوضح محمد الشيخ، المدير الفني لوادي دجلة، أنه تحمّل مسئولية الهدف الذي سكن شباك فريقه في الشوط الأول نتيجة خلل تكتيكي دفاعي، مشددًا على أنه طالب لاعبيه بين الشوطين بالثقة والاستمرار في القتال، وأضاف: "لاعبو وادي دجلة رجال، ولم يتأثروا بالحضور الجماهيري الكبير، وكنت واثقًا بقدرتهم على قلب النتيجة"، وهو ما تحقق بالفعل.

تشكيل الفريقين

الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود بنتايج – محمود الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر

الوسط: سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

الهجوم: عدي الدباغ

وادي دجلة