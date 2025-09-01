قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل موازنة النواب: الاستثمارات الصينية في مصر ستساهم فى زيادة الصاردات
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء سلوفينيا لبحث التعاون وقضية غزة
مندوب الأردن بالجامعة العربية: يجب تنفيذ حراك سياسي ودبلوماسي لوقف العدوان على غزة
انفوجراف .. منظومة صحية متكاملة تضع المواطن في قلب الاهتمام
بدء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
أجنبي ولا مصري .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد
الحكومة تبدأ بتطبيق تعديلات الإيجار القديم على هذه الوحدات.. تفاصيل
قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهمة بإنهاء حياة الأطفال الستة ووالدهم بالمنيا
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم .. وتنبيه للمستأجر من هذه الأفعال
أمريكا تمنع استقبال فلسطينيي غزة من دخول أراضيها
إحداهما تنازلت والأخرى ترفض التهديد.. وصول ضحيتي مطاردة طريق الواحات إلى المحكمة
مدبولي يشارك في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثيرا بشأن أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم بعد 5 جولات.

وكتب ابراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"قولنا مين أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم بعد 5 جولات؟".

وكان قد علق الإعلامي عمرو الدردير علي خسارة القلعة البيضاء أمام نادي وادي دجلة.

وكتب عمرو الدردير علي فيسبوك: "الزمالك لا يقبل الهدايا يخسر من وادي دجلة بغرابة ، الجماهير تنتظر قرار إقالة فيريرا وعودة الرمادي،  غابت الروح العالية عن معظم اللاعبين وفتوح والونش يهدوا دجلة هدفي الفوز، ناصر ماهر اناني وصفقات الزمالك لم تحقق الفارق".

وحقق فريق وادي دجلة فوزًا تاريخيًا على ضيفه الزمالك بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد 31 أغسطس 2025، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، ويعتبر هذا الانتصار الأول لدجلة على الزمالك بعد 22 مواجهة سابقة لم يعرف خلالها طعم الفوز.

أظهر لاعبو وادي دجلة إصرارًا كبيرًا وروحًا قتالية عالية تحت قيادة المدير الفني محمد الشيخ، الذي نجح في رسم ملامح جديدة للفريق، والتي انعكست على أدائهم داخل المستطيل الأخضر.

ترتيب الفريقين

بعد انتصار أمس رفع فريق وادي دجلة رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند 10 نقاط في المركز الثاني، متنازلًا عن صدارة الترتيب للمصري البورسعيدي.

تفاصيل اللقاء

بدأت المباراة بسيطرة زملكاوية أسفرت عن هدف مبكر سجله ناصر ماهر في الدقيقة العاشرة بعد استغلاله خطأ دفاعيًا من وادي دجلة، وملكن سرعان ما تراجع أداء الفارس الأبيض، ليعود أصحاب الأرض ويفرضوا إيقاعهم على اللقاء، فتمكن أحمد فاروق من إدراك التعادل في الدقيقة 60، قبل أن يحرز محمود دياسطي هدف التقدم في الدقيقة 66.

بطاقات حمراء ومواجهات قوية

شهدت المباراة حالتي طرد حيث كانت الأولى من نصيب اللاعب محمود الونش مدافع الزمالك في الدقيقة 71، والثانية من نصيب اللاعب إبراهيم البهنسي لاعب دجلة في الدقيقة 82.

تصريحات المديرين الفنيين

المدير الفني لنادي الزمالك 

هنأ البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، فريق وادي دجلة على فوزه المستحق، مشيرًا إلى أن المنافس أظهر إيمانًا ورغبة حقيقية في تحقيق الانتصار، وأكد فيريرا أن الزمالك لم يكتفِ باللعب لربع ساعة فقط، بل سيطر على مجريات اللقاء وسدد 21 كرة على المرمى، موضحًا أن بعض الاستبعادات من القائمة جاءت لأسباب فنية، وأنه سيجري تغييرات قادمة تتيح للجميع فرصة المشاركة.

المدير الفني لوادي دجلة

أوضح محمد الشيخ، المدير الفني لوادي دجلة، أنه تحمّل مسئولية الهدف الذي سكن شباك فريقه في الشوط الأول نتيجة خلل تكتيكي دفاعي، مشددًا على أنه طالب لاعبيه بين الشوطين بالثقة والاستمرار في القتال، وأضاف: "لاعبو وادي دجلة رجال، ولم يتأثروا بالحضور الجماهيري الكبير، وكنت واثقًا بقدرتهم على قلب النتيجة"، وهو ما تحقق بالفعل.

تشكيل الفريقين

الزمالك

  • حراسة المرمى: محمد صبحي
  • الدفاع: محمود بنتايج – محمود الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر
  • الوسط: سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – شيكو بانزا – خوان بيزيرا
  • الهجوم: عدي الدباغ

وادي دجلة

  • حراسة المرمى: عمرو حسام
  • الدفاع: أحمد أيمن – إسلام كنو – كمال أبو الفتوح – أحمد دحروج
  • الوسط: أحمد سكولز – إبراهيم البهنسي – عبد العاطي – أحمد فاروق
  • الهجوم: محمود دياسطي – يوسف
الاهلي الزمالك ابراهيم عبد الجواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

الإيجار القديم

عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم

ترشيحاتنا

أنتوني

ريال بيتيس يضع اللمسات الأخيرة على صفقة أنتوني

باملاك تيسيما

رسميا.. اعتزال الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

الأهلي

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن راتب مدرب الأهلي الجديد

بالصور

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد