حوادث

مصرع شاب صدمه القطار أثناء مروره من مكان عشوائي في المنوفية

مروة فاضل

لقي شاب مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من محطة قويسنا أمام نادي المعلمين.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار أثناء عبوره الطريق.

بالانتقال تبين مصرع الشاب رمضان سامي من قرية طه شبرا التابعة للمركز.

وتبين أنه اثناء عبوره الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار مما أدي إلى مصرعه في الحال.

فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

