قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
22 سبتمبر الحكم على أم ساجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل
تفاصيل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر تدريسها لأولى ثانوي بالعام الدراسي الجديد
إياتا يُعيّن توماس رينارت نائبًا أول لرئيس الاتحاد للشؤون الخارجية
برلماني: مصر تضع قضية المياه في قلب النقاشات الدولية لضمان الأمن الغذائي العالمي
غير اسمه إلى محمد.. أرجنتيني يشهر إسلامه في مسجد الميناء الكبير بالغردقة
جيش الاحتلال: دمرنا مسارات تحت الأرض في خان يونس بطول 8 كيلو مترات
وزير التعليم يفتتح 5 مدارس بالقليوبية قبل بدء العام الدراسي الجديد|صور
بحوث الصحراء: مشروع رائد لإدخال زراعة عباد الشمس الزيتي في جنوب سيناء
الإحصاء: 11.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات لدول مجموعة العشرين خلال أول 5 شهور من 2025
رغم استدعائه للمنتخب | مروان عطية يغيب عن لقاء مصر وإثيوبيا
بصور تذكارية.. انتهاء مراسم حلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد
عاجل.. حركة طالبان: حصيلة زلزال أفغانستان تتجاوز 800 قتيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة تفقدية لمدير التضامن الاجتماعي لمتابعة الخدمات بمرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادلله

في إطار حرص محافظة البحر الأحمر ، على رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع العاملين والمواطنين، أجرى محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، جولة ميدانية شملت عددًا من الوحدات الاجتماعية بمدينة مرسى علم والمناطق التابعة لها.

ورافق بغدادي، خلال الجولة كل من عبد المبدى أحمد، مدير إدارة مركز المعلومات بالمديرية، وأبو المجد إسماعيل، مدير إدارة الجمعيات، حيث شملت الزيارة الإدارة الاجتماعية بمرسى علم، ووحدتي مرسى علم وأبو غصون، بالإضافة إلى مكتب التأهيل الاجتماعي بالمدينة، وانتهت بزيارة وحدة مرسى حميرة التابعة لإدارة الشلاتين الاجتماعية.

وخلال الجولة، اطلع مدير المديرية على سير العمل اليومي داخل تلك المرافق، واستمع باهتمام لملاحظات الموظفين ومقترحاتهم المتعلقة بآليات تطوير الأداء وتحسين الخدمة. 

كما شدد على ضرورة تذليل أي عقبات قد تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن الوزارة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها.

بغدادي أوضح، أن مثل هذه الجولات الميدانية تهدف إلى متابعة جودة الأداء على أرض الواقع، والعمل على معالجة أي قصور بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي يؤكد دومًا على أهمية المتابعة المباشرة والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة.

اخبار البحر الاحمر الغرقة مدينة الغردقة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

نادي الزمالك

مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

بليغ حمدي

دار الأوبرا تحيي ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي

معتزة عبد الصبور

نجوم يعيشون في حالة قلق بسبب قانون الإيجار القديم.. معتزة عبدالصبور ونادية رشاد الأبرز

أنف وثلاثة عيون

أنف وثلاثة عيون يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

بالصور

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا بظهورها في مهرجان فينسيا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

فيديو

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد