جولة تفقدية لمدير التضامن الاجتماعي لمتابعة الخدمات بمرسى علم

في إطار حرص محافظة البحر الأحمر ، على رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع العاملين والمواطنين، أجرى محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، جولة ميدانية شملت عددًا من الوحدات الاجتماعية بمدينة مرسى علم والمناطق التابعة لها.

ورافق بغدادي، خلال الجولة كل من عبد المبدى أحمد، مدير إدارة مركز المعلومات بالمديرية، وأبو المجد إسماعيل، مدير إدارة الجمعيات، حيث شملت الزيارة الإدارة الاجتماعية بمرسى علم، ووحدتي مرسى علم وأبو غصون، بالإضافة إلى مكتب التأهيل الاجتماعي بالمدينة، وانتهت بزيارة وحدة مرسى حميرة التابعة لإدارة الشلاتين الاجتماعية.

وخلال الجولة، اطلع مدير المديرية على سير العمل اليومي داخل تلك المرافق، واستمع باهتمام لملاحظات الموظفين ومقترحاتهم المتعلقة بآليات تطوير الأداء وتحسين الخدمة.

كما شدد على ضرورة تذليل أي عقبات قد تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن الوزارة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها.

بغدادي أوضح، أن مثل هذه الجولات الميدانية تهدف إلى متابعة جودة الأداء على أرض الواقع، والعمل على معالجة أي قصور بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي يؤكد دومًا على أهمية المتابعة المباشرة والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة.