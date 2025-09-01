جولة ميدانية لإدارة الرعاية الأساسية لمتابعة وحدة الأحياء الصحية بالغردقة

في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، نفذت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر جولة تفقدية على وحدة الأحياء الصحية بمدينة الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومعالي اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

قاد الجولة الدكتور سيد أشرف، مدير إدارة الرعاية الأساسية، يرافقه الدكتور عمر لطفي، وبحضور الدكتور عبد الفتاح، مدير وحدة الأحياء، حيث شملت الزيارة متابعة سير العمل داخل الوحدة والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية. كما تمت مراجعة السجلات والتقارير الرسمية، ورصد أي معوقات قد تعرقل سير الخدمة.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد قسم الطوارئ وعيادة الأسنان لمراجعة مدى تحقيق المستهدف من التدخلات الطبية، إلى جانب متابعة المعمل ومناقشة إجراءات معايرة الأجهزة، والتأكد من انتظام تنفيذ المبادرات الرئاسية داخل الوحدة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار متابعة دورية مكثفة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وتذليل العقبات أمام الفرق الطبية للوصول إلى أعلى مستويات الأداء.