حرب تجويع.. الاحتلال يتعنت ويعرقل إدخال المساعدات لغزة.. تفاصيل

التعنت الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الأساسية أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فحجم المساعدات المتراكمة في مدينتي رفح والعريش كان كفيلاً، لولا العراقيل، بإغراق القطاع بالمؤن، فالموقف الدولي تجاه هذه الانتهاكات يعدصمت غير مبرر"، خاصة في ظل استخدام الاحتلال لسياسات "التجويع والتعطيش" كأدوات ممنهجة لإبادة المدنيين، متجاهلاً القرارات الأممية وبروتوكولات حماية المدنيين خلال النزاعات.

حرب تجويع..مدبولي: جهود مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمام قمة شنجهاي، إن الحرب الإسرائيلية لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل أصبحت حربا للتجويع، ومصر تدين بأشد العبارات توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة.



وأضاف رئيس الوزراء، أننا نرفض وندين المساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وندين الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية.



ولفت إلى أن هناك جهودا مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ومن الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب وإعادة الإعمار.

وزارة الصحة بغزة: 9 شهداء بينهم 3 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" بسقوط 9 شهداء بينهم 3 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة.

كما أفادت في نبأ عاجل آخر عن وزارة الصحة بغزة، بارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 348 شهيدا بينهم 127 طفلا.

وأن مستشفيات القطاع استقبلت 98 شهيدا و404 مصابين خلال 24 ساعة.

هيئة العمل الأهلي الفلسطيني: الاحتلال يتعنت ويعرقل إدخال المساعدات لغزة

وأضافت النتشة خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن غزة لا تعاني فقط من نقص الغذاء والماء، بل أيضاً من شُح كبير في الأدوية، ومواد النظافة الشخصية والعامة، فضلاً عن فقدان حليب الأطفال ومستلزمات الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مشيرة إلى أن استمرار القصف واستهداف البنية الصحية جعل القطاع عاجزًا عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة، لا سيما لحالات السرطان وغسيل الكلى، معتبرة أن ما تصفه إسرائيل بـ"الرفاهيات" كمواد النظافة، هو في الواقع حاجات إنسانية أساسية، مؤكدة أن غياب هذه المواد ساهم في تفشي الأمراض الجلدية والتنفسية، في ظل غياب المياه الصالحة للشرب والاستحمام.

وفي سياق متصل، علّقت النتشة على ما تداولته صحيفة "واشنطن بوست" حول نوايا الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب نقل سكان غزة وإعادة توطينهم ضمن خطة تتضمن وضع القطاع تحت وصاية أمريكية وتحويله إلى "منطقة سياحية"، حيث وصفت تلك الأفكار بأنها "خيال استثماري لا يمت للواقع بصلة"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن يُحوَّل إلى محميات بشرية على غرار ما حدث مع السكان الأصليين في أمريكا، معتبرة أن مثل هذه الخطط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتحويل الحقوق الوطنية إلى مشاريع اقتصادية لا تحترم حق العودة ولا كرامة الإنسان الفلسطيني.