الزمالك يعود للتدريبات الجمعة استعدادًا لمواجهة المصري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بعد الخسارة من وادي دجلة بالأمس في الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 10 نقاط يحتل بها المركز الثاني، وارتفع رصيد دجلة إلى 7 نقاط يحتل بها المركز العاشر.