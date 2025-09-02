قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير مصر في باماكو يعقد لقاءً مع وزير التجارة المالي لمتابعة مخرجات زيارة وزير الخارجية
وزير الخارجية يحذر من خطورة الجرائم الإسرائيلية ويطالب رئيس المجلس الأوروبي بوضع حد لها
رئيس البرلمان الإيراني: الدول الأوروبية لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد
تأمينات شاملة.. قانون العمل الجديد يفتح مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة
سماع دوي إطلاق نار و رصد تحركات لآليات عسكرية في طرابلس
زيارة مفاجئة ليلًا .. وزير الصحة ينهي التعاقد مع شركات النظافة والأمن بمستشفى الهرم
هل يجوز صيام يوم المولد النبوي بنية الاقتداء بالرسول؟.. الإفتاء تجيب
الأطباء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة باستعادة الأسرى
دعاء رسول الله لا يرد أبدا.. أحلامك تتحقق بـ9 كلمات فهل تعرفها؟
لضمان سلامة الركاب.. "الأنفاق" تجري اختبارات حريق في ورشة مونوريل شرق النيل
تحرك 3 شاحنات وقود إلى غزة ضمن القافلة الـ28 من المساعدات الإنسانية
علي جمعة: أحبّوا رسولَ الله وعلِّموا أبناءَكم حبَّه فهو سفينةُ النجاة
لأول مرة منذ 14 عاماً.. سوريا تصدر شحنة 600 ألف برميل من النفط الخام

صدرت سوريا 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل، يوم الاثنين أول سبتمبر ، من ميناء طرطوس في إطار صفقة مع شركة تجارية، وهي أول عمليات التصدير الرسمية المعروفة للنفط السوري منذ 14 عاماً، وفق ما قال مسؤول سوري في قطاع الطاقة لرويترز.

وصدرت سوريا 380 ألف برميل من النفط يومياً في عام 2010، أي قبل عام من تحول الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد إلى حرب استمرت قرابة 14عاماً دمرت اقتصاد البلاد والبنية الأساسية، بما في ذلك إنتاج النفط الخام.

وأطيح بالأسد في ديسمبر من العام الماضي، وتعهدت الحكومة التي جاءت إلى الحكم من بعده، والتي يقودها إسلاميون، بإحياء الاقتصاد السوري.    

وقال رياض جوباسي معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز بوزارة الطاقة السورية لرويترز إن شركة بي سيرف إنرجي هي التي اشترت النفط الخام الثقيل.

وترتبط الشركة بشركة بي.بي إنرجي، وهي شركة عالمية لتجارة النفط. ولم ترد بي.بي إنرجي حتى الآن على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان مكتوب إن النفط تم تصديره على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا".

