الذهب يقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر والفضة تتألق

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر سبتمبر مدعوماً بزيادة الرهانات على خفض الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة هذا الشهر، مما عزز جاذبية المعدن النفيس، فيما صعدت الفضة لتتجاوز حاجز 40 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 3477.39 دولاراً للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 23 أبريل كما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 3545.50 دولاراً.

أما الفضة الفورية فقد ارتفعت 2.11% إلى 41.05 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر2011

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس، إن "التصريحات المائلة للتيسير من رئيسة الفدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ساعدت المتعاملين على تجاوز بيانات التضخم الأساسي المرتفعة يوم الجمعة، وأبقت الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر".

وأضاف أن "قرار محكمة استئناف أميركية باعتبار معظم رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية غير قانونية ساهم أيضاً في الضغط على الدولار الأميركي ودفع الذهب إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر».

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا ارتفع 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، وجاءت القراءات متوافقة مع التوقعات.

معدلات الفائدة الأميركية

وكانت دالي قد أكدت في منشور عبر وسائل التواصل يوم الجمعة دعمها لخفض الفائدة، في ضوء المخاطر التي تهدد سوق العمل.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 87% لقيام الفدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب أداة CME FedWatch. وغالباً ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائداً، من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.