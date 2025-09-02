قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
اقتصاد

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر والفضة تتألق

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر سبتمبر مدعوماً بزيادة الرهانات على خفض الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة هذا الشهر، مما عزز جاذبية المعدن النفيس، فيما صعدت الفضة لتتجاوز حاجز 40 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 3477.39 دولاراً للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 23 أبريل كما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 3545.50 دولاراً.

أما الفضة الفورية فقد ارتفعت 2.11% إلى 41.05 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر2011

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس، إن "التصريحات المائلة للتيسير من رئيسة الفدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ساعدت المتعاملين على تجاوز بيانات التضخم الأساسي المرتفعة يوم الجمعة، وأبقت الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر". 

وأضاف أن "قرار محكمة استئناف أميركية باعتبار معظم رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية غير قانونية ساهم أيضاً في الضغط على الدولار الأميركي ودفع الذهب إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر».

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا ارتفع 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، وجاءت القراءات متوافقة مع التوقعات.

معدلات الفائدة الأميركية

وكانت دالي قد أكدت في منشور عبر وسائل التواصل يوم الجمعة دعمها لخفض الفائدة، في ضوء المخاطر التي تهدد سوق العمل.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 87% لقيام الفدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب أداة CME FedWatch. وغالباً ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائداً، من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

دونالد ترامب الجمركية التصريحات المائلة للتيسير الذهب الفوري

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

النيابة تستمع لأقوال والد طفل قاد سيارة ربع نقل وسار برعونة في المعادي

ضبط المتهمين في واقعة اعتداء زوج وأقاربه على الزوجة وأبنائها بالمحلة

حبس سائق استدرج طفلة وتحـ.رش بها داخل توك توك

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

