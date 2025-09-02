خاتم رونالدو يخطف الأضواء.. وجورجينا تتصدر محركات البحث | ما القصة؟

خطف خاتم الخطوبة الماسي لجورجينا الذي أهداها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بنسخته الـ82 لعام 2025.

خاتم رونالدو يتصدر الترند

ففي أول ظهور لها بعد تداول أنباء عن ارتباطها رسميا برونالدو، ولفتت جورجينا الأنظار بخاتمها الفاخر الذي تصدر المشهد أمام عدسات المصورين، رغم تنوع إطلالاتها الأنيقة على السجادة الحمراء وفي كواليس المهرجان.

تفاصيل الإطلالات

أطلت رودريغيز ببدلة حريرية رمادية منقوشة بنقاط البولكا، مؤلفة من بلوزة وسروال متناسق، نسّقته مع حذاء أسود بكعب عالٍ ونظارات شمسية عصرية.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية كان الخاتم أضخمها وأكثرها لفتًا للأنظار.

في الأمسية الأولى ارتدت فستان أسود متوسط الطول مزينل بطبقات الدانتيل، نسقته مع كعب رفيع وتسريحة ضفيرة جانبية، فيما اعتمدت مكياج ناعما ارتكز على ظلال ترابية وآيلاينر رفيع.

وعلي السجادة الحمراء تألقت بفستان أسود طويل من الدانتيل، بياقة على شكل قلب وطبقة داخلية بيضاء، أضافت إليه عقدا ماسيمت وأقراطًا متلألئة وفي إطلالة أخرى، ارتدت فستان متكامل التصميم من جزأين، تميز بجزء علوي ضيق وأكمام قصيرة مع وردة براقة، وتنورة شفافة متوسطة الطول، نسّقته مع حقيبة صغيرة وحذاء كلاسيكي.

الخاتم نجم المشهد

رغم تنوع الإطلالات، ظل خاتم الخطوبة محط التركيز، إذ صمم من البلاتين أو الذهب الأبيض، وتزين بماسة مركزية يتراوح وزنها بين 22 و30 قيراطا، flanked بماستين جانبيتين ليصل إجمالي وزنه إلى نحو 37 قيراطا، بقيمة تقدر بثلاثة ملايين دولار. ويعد من أفخم خواتم الخطوبة في أوساط المشاهير.

وكانت جورجينا قد أعلنت خطوبتها عبر حسابها على "انستجرام"، حيث شاركت صورة للخاتم الفاخر الذي حظي بتفاعل واسع من جمهورها ورواد مواقع التواصل، الذين أثنوا على فخامته وأناقة تصميمه.

صدى واسع

إطلالة رودريغيز في فينيسيا أثارت اهتمام الصحافة العالمية، التي وصفت ظهورها بخاتم الخطوبة بأنه من أبرز لحظات المهرجان لهذا العام. كما أشادت وسائل الإعلام بعفويتها وحضورها اللافت الذي جمع بين البساطة والأناقة.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي تأسس عام 1932 ويعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية عالميا، حيث يشكل منصة لاكتشاف أبرز الأعمال الفنية الجديدة، فيما تتحول سجادته الحمراء إلى عرض للأزياء وصيحات الموضة.