أحمد سعد برفقة بناته في أول يوم دراسي: حسيت قد إيه التعليم مهم للأولاد

شارك الفنان أحمد سعد ، متابعيه وجمهوره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقوم بتوصيل بناته في أول يوم دراسي لهم ، عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق أحمد سعد ، على الفيديو مازحًا: "أخيرًا هارجع أنام في هدوء النهاردة.. حسيت قد إيه التعليم مهم للأولاد".



ويستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي ساهر له، في لندن، يوم 13 نوفمبر المقبل.

أحمد سعد - شفتشي



أطلق أحمد سعد، أغنية "شفتشي"، قبل قليل، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.