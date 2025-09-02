الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط بحضور محمد يوسف وعماد النحاس

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اجتماعا مع لجنة التخطيط اليوم فى حضور محمد يوسف المدير الرياضى، وعماد النحاس المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن تعتمد لجنة التخطيط تشكيل الجهاز الفنى المؤقت للفريق الأول للكرة، والذى يتقدمه النحاس لقيادة الفترة المؤقتة، لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد، لحسم هذا الملف فى أسرع وقت لقيادة الفريق.

كان رئيس النادى كلف النحاس بتشكيل جهاز فنى مؤقت، يقود الفريق فى الفترة المؤقتة الحالية، بعد الإعلان عن رحيل الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى، بسبب تراجع النتائج، وآخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، فى الجولة الخامسة من المسابقة.