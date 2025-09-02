برلمانى يطالب المحافظين بالتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية

طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديرى مديريات وإدارات الصحة على مستوى الجمهورية بدعم خطة الحكومة بصفة عامة وهيئة الدواء المصرية بصفة خاصة للتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية للحفاظ على صحة المواطنين

ضمان التخلص الآمن من المستحضرات الدوائية

وأشاد "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، بتصريحات رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي التى أكد فيها أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها ضمان التخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، وأن التنسيق المستمر مع شركات التوزيع وجميع الجهات بالسوق الدوائية يعكس التزام الهيئة بدورها الرقابي في حماية صحة المواطنين والحفاظ على سوق الدواء من أي ممارسات غير آمنة.

وثمن متابعة الهيئة لتنفيذ القرار المنظم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بواسطة شركات التوزيع، وفقًا للآليات المقررة وبالتنسيق مع الشركات المعنية، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على استقرار سوق الدواء المصرية.



كما ثمن الدكتور محمد سليم تأكيد الدكتور الغمراوى على أن هيئة الدواء المصرية تعمل على متابعة دورية لتنفيذ الخطة، بما يشمل وضع آليات واضحة للرقابة الميدانية، والتأكد من التزام جميع الأطراف بالمعايير المقررة.

وأكد أن الهيئة تشدد على الرقابة المستمرة لمنع أي ضرر قد يمس صحة المواطن أو يخل بسلامة الدواء، معلناً اتفاقه التام مع اشادة ممثلى شركات التوزيع بجهود هيئة الدواء المصرية في رعاية ومتابعة عملية السحب وضمان التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين حرصهم على الالتزام التام بقرارات الهيئة والتعاون المستمر معها بما يحقق الصالح العام ويحافظ على صحة المواطنين.

كانت هيئة الدواء المصرية أعلنت عن استمرارها في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعّال للمبادرة ومتابعة تنفيذ الخطط الخاصة بالتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، بما يكفل حماية صحة المواطنين، ويحافظ على سلامة واستقرار المنظومة الدوائية في مصر.