جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي
الصناعات الطبية المصرية تحقق قفزة نوعية.. صادرات تتجاوز المليار دولار في 2024
إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان
بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة
مؤسسة أبو العينين ترعى الطفل علي عبقري الرياضيات حتى دخوله الجامعة
العدد الأكبر منذ أشهر..الصحة بغزة: 185 شهيدا بسبب سوء التغذية خلال أغسطس
قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 تنطلق من مصر إلى قطاع غزة
ارتفاع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي 2 % من الناتج المحلي
إنفاق الاتحاد الأوروبي على التسلح يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
ميدو عن تجربة إدوارد مع الزمالك: أهم حاجة في الكورة إنك تدي العيش لخبازه
السياحة: المتحف المصري حلم تحول إلى حقيقة.. ومصر تستحق أن تتصدر المشهد عالميًا
خاتم رونالدو يخطف الأضواء.. وجورجينا تتصدر محركات البحث | ما القصة؟
برلمان

برلمانى يطالب المحافظين بالتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم
فريدة محمد

طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديرى مديريات وإدارات الصحة على مستوى الجمهورية بدعم خطة الحكومة بصفة عامة وهيئة الدواء المصرية بصفة خاصة للتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية للحفاظ على صحة المواطنين

ضمان التخلص الآمن من المستحضرات الدوائية

وأشاد "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، بتصريحات رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي التى أكد فيها أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها ضمان التخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، وأن التنسيق المستمر مع شركات التوزيع وجميع الجهات بالسوق الدوائية يعكس التزام الهيئة بدورها الرقابي في حماية صحة المواطنين والحفاظ على سوق الدواء من أي ممارسات غير آمنة.

وثمن متابعة الهيئة لتنفيذ القرار المنظم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بواسطة شركات التوزيع، وفقًا للآليات المقررة وبالتنسيق مع الشركات المعنية، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على استقرار سوق الدواء المصرية.


كما ثمن الدكتور محمد سليم تأكيد الدكتور الغمراوى على أن هيئة الدواء المصرية تعمل على متابعة دورية لتنفيذ الخطة، بما يشمل وضع آليات واضحة للرقابة الميدانية، والتأكد من التزام جميع الأطراف بالمعايير المقررة.

وأكد أن الهيئة تشدد على الرقابة المستمرة لمنع أي ضرر قد يمس صحة المواطن أو يخل بسلامة الدواء، معلناً اتفاقه التام مع اشادة ممثلى شركات التوزيع بجهود هيئة الدواء المصرية في رعاية ومتابعة عملية السحب وضمان التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين حرصهم على الالتزام التام بقرارات الهيئة والتعاون المستمر معها بما يحقق الصالح العام ويحافظ على صحة المواطنين.

كانت هيئة الدواء المصرية أعلنت عن استمرارها في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعّال للمبادرة ومتابعة تنفيذ الخطط الخاصة بالتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، بما يكفل حماية صحة المواطنين، ويحافظ على سلامة واستقرار المنظومة الدوائية في مصر.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن هدنة لمدة 60 يوما.. وصفقة لتبادل الأسرى

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

إسعاف

مصرع شخص أسفل عجلات القطار في القليوبية

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الحكم الثلاثاء المقبل.. هدير عبد الرازق تواجه اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء

صورة أرشيفية

اليوم .. أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في المحلة

المستشار طلبة فوزى شلبى رئيس المحكمة

ممنوع الرجوع لـ«عش الزوجية».. الإعدام لنقاش قـ.تل شقيقته بالحوامدية

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

صحة الشرقية تنظم 48 قافلة طبية مجانية منذ بداية 2025

طريقة عمل باستا باللبن والطحينة

حلويات مولد النبي.. طريقة عمل ملبن الخيط

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

