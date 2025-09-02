قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤسسة زاهي حواس تعلن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الثانية للآثار الإسلامية

دورة الآثار الإسلامية يمؤسسة زاهى حواس
دورة الآثار الإسلامية يمؤسسة زاهى حواس
محمد الاسكندرانى

اعلنت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الثانية في الآثار الإسلامية، حيث بدأت الزيارة التدريبية من قلب القاهرة الفاطمية، رابع عواصم مصر الإسلامية، وذلك من أمام مدرسة وقبة الصالح نجم الدين أيوب.

مؤسسة زاهي حواس 

واستهل الباحث في الآثار الإسلامية، عبد الله طه الجولة باستعراض تاريخ الدولة الفاطمية، وأصولها في بلاد المغرب، وصولاً إلى دخول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر عام 358هـ، ذلك الحدث الذي شكّل نقطة تحول بارزة بعد عدة محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح ، حتى نهاية العصر الفاطمي.

وتضمنت الجولة زيارة مدرسة وقبة الصالح نجم الدين أيوب التي تُعد أول مدرسة تجمع بين تدريس المذاهب الفقهية الأربعة في آن واحد عام 641هـ، مروراً بمجموعة السلطان المنصور سيف الدين قلاوون، ثم مدرسة وقبة السلطان الناصر محمد بن قلاوون التي تميّز مدخلها بكونه مدخل كنيسة سان جيوفاني في عكا، والذي جُلب إلى القاهرة عقب انتصار السلطان الأشرف خليل بن قلاوون على الصليبيين في عكا عام 690هـ.

كما شملت الجولة زيارة كل من:
    •    مدرسة وخانقاة السلطان الظاهر برقوق
    •    حمام إينال
    •    جامع الأقمر
    •    جامع الحاكم بأمر الله، الذي أمر ببنائه الخليفة العزيز بالله عام 379هـ، واكتملت عمارته في عهد ابنه الخليفة الحاكم بأمر الله عام 403هـ، وكان يُعرف في بدايته باسم الجامع الأنور أو جامع الفتوح لمجاورته بوابة الفتوح.

واستكملت الزيارة بزيارة بيت السحيمي، وسبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا، وصولاً إلى بوابة الفتوح وأسوار القاهرة التي جُددت في عهد الوزير بدر الدين الجمالي وزير الخليفة الفاطمي المستنصر بالله.

وتتضمن الدورة، إلى جانب هذه الجولة، عدداً من الزيارات الميدانية لأبرز المعالم الإسلامية بالقاهرة، من بينها:
    •    شارع المعز لدين الله الفاطمي
    •    مسجد ومدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي
    •    قلعة صلاح الدين الأيوبي
    •    متحف الفن الإسلامي
    •    جامع أحمد بن طولون ومتحف جاير أندرسون
• الأزهر والباطنية 

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الدورة التدريبية على الدمج بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي للتعريف بأهم معالم العمارة الإسلامية في مصر، وتعزيز الوعي بتاريخها وتراثها العريق. 

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث الآثار الإسلامية مصر الإسلامية عواصم مصر الإسلامية مصر

