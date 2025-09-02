أ ش أ

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط مصنع "بدون ترخيص" بالمنوفية لإنتاج أدوية وعقاقير بيطرية مجهولة المصدر.



وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت قيام مالك مصنع "بدون ترخيص" كائن بمدينة السادات بالمنوفية، بإنتاج أدوية وعقاقير بيطرية لعلاج الماشية والدواجن، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه، وبحوزته 8 أطنان مواد خام مجهولة المصدر، تستخدم فى تصنيع الأدوية البيطرية "بدون ترخيص"، و35811 عبوة، و500 كيلو جرام منتج نهائي لأدوية وعقاقير بيطرية غير مطابقة للمواصفات وبدون تسجيل وخط إنتاج كامل.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه غير المشروع.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.