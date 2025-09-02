قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
حزب إرادة جيل يغلق باب استقبال طلبات الترشح لانتخابات النواب غدا

عبد الرحمن سرحان

أعلنت لجنة تلقي رغبات الترشح لـ انتخابات مجلس النواب 2025 بحزب إرادة جيل، استمرار انعقادها  في تلقى رغبات الترشح حتى غدا الأربعاء، على أن يتم غلق باب تلقي الرغبات وبدء فحص طلبات الراغبين في الترشح.

وكانت لجنة تلقي رغبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بحزب إرادة جيل، قد أجرت عددًا من اللقاءات، خلال الأيام الماضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الراغبين في الترشح باسم الحزب للانتخابات المقبلة.

وجرى نقاشًا مع الراغبين في الترشح حول عدد من المحاور التي تتعلق بالسمات الشخصية والقواعد الجماهيرية ومدى توافق الراغب في الترشح مع المعايير والشروط التي وضعها الحزب برئاسة النائب تيسير مطر.

وأجرت اللجنة اللقاءات مع عدد من الراغبين في الترشح للانتخابات اخرى داخل مقر الحزب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات حزب إرادة جيل، للاستحقاق البرلماني المرتقب، الذي شكل لجنة من قيادات الحزب، يترأسها النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب إرادة جيل، لاستقبال رغبات الترشح، إلكترونيا تتضمن السيرة الذاتية للراغبين في الترشح والدائرة الانتخابية التي يرغب خوض المنافسة فيها.

ووضع الحزب عددا من المعايير والضوابط الواضحة التي أقرها الحزب، لضمان اختيار أفضل الكوادر القادرة على تمثيل المواطنين تحت قبة مجلس النواب 2025/ 2030.

وجاءت أبرز تلك المعايير، متمثلة في الكفاءة والخبرة في العمل السياسي أو المجتمعي، والقدرة على التواصل وخدمة الوطن والمواطن والالتزام بالثوابت الوطنية والدفاع عن قضايا الدولة المصرية، بالإضافة إلى حسن السمعة والمصداقية، كما يمنح الحزب أولوية خاصة لتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، تأكيدا لحرصه على دعم الفئات التي تمثل عماد الحاضر والمستقبل.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب حزب إرادة جيل الترشح النواب

