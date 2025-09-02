بحضور وفد يونيسيف.. انطلاق برنامج مستقبلي لطلاب الاعدادية بالإسكندرية

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بجولة تفقدية بمدرسة محمد زهران التجريبية المميزة لمتابعة تدريب المعلمين بالإدارات المستهدفة ل (برنامج مستقبلي) الذى يستهدف طلاب المرحلة الإعدادية بحضور وفدًا من منظمة يونيسيف مصر والدكتورة شيرين مسئول تعليمي بالمنظمة وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب وأمل منصور مدير المجمع.

ويركز البرنامج على استهداف المرحلة الإعدادية بالإسكندرية للادارات المستهدفة وذلك إيمانا بأن الأطفال والمراهقين والشباب هم الفئة الأكثر احتياجا وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية فى (برنامج مستقبلي) منها التركيز على مهارات القراءة والكتابة والحساب ، وكذلك مهارات العلوم والتكنولوجيا وأنشطة برنامج مستقبلي متعددة وتبدأ من خلال نشاط تفعيلي حراس الأرض ويهدف لتعزيز المهارات الأساسية وإنشاء نادى المستقبل وبناء قدرات ومهارات طلاب المرحلة الإعدادية بما يسهم في قدرتهم على اتخاذ القرار

و أكد مدير المديرية أنَّ التدريب يعزز الاحتفاظ بالموظفين والحفاظ على رضاهم ، حيث يشعرون بأن المؤسسة تهتم بتطويرهم وتقديم الفرص للنمو المهني ، ويحسن التدريب القدرات القيادية والتربوية للموظفين ويساهم في تحسين أدائهم في المواقف القيادية والتربوية ، ويعزز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، حيث يشعرون بدعم الإدارة لهم واهتمامها برفع مستواهم.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنمية مهارات وقدرات الطلاب.