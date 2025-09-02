أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال من الأهالي على الشراء، خاصة مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي، حيث يحرص المواطنون على تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.

أسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادي الجديد

وفقًا لحركة البيع والشراء داخل الأسواق، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 68 و75 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 75 و80 جنيهًا للكيلوجرام، فيما بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 123 جنيهًا للكيلوجرام، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

أسعار البيض في الوادي الجديد

أما أسعار البيض، فقد سجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 140 جنيهًا، بينما استقرت كرتونة البيض البلدي عند 160 جنيهًا، مع توافر الكميات بكثرة داخل الأسواق ومنافذ البيع الحكومية والخاصة.

وتتميز محافظة الوادي الجديد بكونها إحدى المحافظات الريفية التي تمتلك مقومات زراعية وإنتاجية متنوعة، وقد شهدت في السنوات الأخيرة اهتمامًا خاصًا من الدولة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، نظرًا لدوره الكبير في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على توريد المنتجات من المحافظات الأخرى.

كما شهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في مشروعات مزارع الدواجن، والتي أصبحت ركيزة أساسية في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض، وهو ما انعكس على استقرار السوق المحلي. وتُعد البيئة الطبيعية والمناخ الصحراوي في الوادي الجديد من العوامل المساعدة على نجاح تلك المشروعات، حيث توفر بيئة صحية خالية من الملوثات، ما يضمن جودة المنتجات وسلامتها.

وساهمت جهود الدولة في دعم المزارعين وأصحاب المشروعات الداجنة عبر المبادرات التمويلية، وتقديم الأعلاف بأسعار مناسبة، إلى جانب الخدمات البيطرية والتحصينات الدورية، في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض داخل الأسواق.

ويعتمد سوق الوادي الجديد بدرجة كبيرة على إنتاج المزارع المحلية، بجانب الكميات الإضافية القادمة من المحافظات المجاورة لسد أي فجوات موسمية، خاصة في الأعياد والإجازات الرسمية. كما تحرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على متابعة الأسواق والتنسيق مع التجار لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.