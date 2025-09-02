قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال من الأهالي على الشراء، خاصة مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي، حيث يحرص المواطنون على تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.

أسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادي الجديد

وفقًا لحركة البيع والشراء داخل الأسواق، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 68 و75 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 75 و80 جنيهًا للكيلوجرام، فيما بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 123 جنيهًا للكيلوجرام، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة. 

أسعار البيض في الوادي الجديد

أما أسعار البيض، فقد سجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 140 جنيهًا، بينما استقرت كرتونة البيض البلدي عند 160 جنيهًا، مع توافر الكميات بكثرة داخل الأسواق ومنافذ البيع الحكومية والخاصة.

وتتميز محافظة الوادي الجديد بكونها إحدى المحافظات الريفية التي تمتلك مقومات زراعية وإنتاجية متنوعة، وقد شهدت في السنوات الأخيرة اهتمامًا خاصًا من الدولة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، نظرًا لدوره الكبير في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على توريد المنتجات من المحافظات الأخرى.

كما شهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في مشروعات مزارع الدواجن، والتي أصبحت ركيزة أساسية في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض، وهو ما انعكس على استقرار السوق المحلي. وتُعد البيئة الطبيعية والمناخ الصحراوي في الوادي الجديد من العوامل المساعدة على نجاح تلك المشروعات، حيث توفر بيئة صحية خالية من الملوثات، ما يضمن جودة المنتجات وسلامتها.

وساهمت جهود الدولة في دعم المزارعين وأصحاب المشروعات الداجنة عبر المبادرات التمويلية، وتقديم الأعلاف بأسعار مناسبة، إلى جانب الخدمات البيطرية والتحصينات الدورية، في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض داخل الأسواق.

ويعتمد سوق الوادي الجديد بدرجة كبيرة على إنتاج المزارع المحلية، بجانب الكميات الإضافية القادمة من المحافظات المجاورة لسد أي فجوات موسمية، خاصة في الأعياد والإجازات الرسمية. كما تحرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على متابعة الأسواق والتنسيق مع التجار لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد دواجن ارشيفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

سباق "فويلتا إسبانيا"

مظاهرات ‏تربك سباق إسبانيا للدراجات.. ودعوات لاستبعاد فريق إسرائيلي

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

كأس مصر

اتحاد الكرة يمدد مهلة سداد اشتراكات كأس مصر ويحدد آلية تحمل تكاليف الحكام

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد