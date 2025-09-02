قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هنو يبحث مع اليونسكو تطوير المتاحف والتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

عقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، اجتماعًا مع الدكتورة نوريا سانز ، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو في القاهرة,

وتناول الاجتماع مناقشة مجموعة من المقترحات، منها المشاركة في مؤتمر الإبداع والذكاء الاصطناعي الذي تستعد الوزارة لعقده قريبًا، على أن تساهم اليونسكو من خلال توفير الخبرات والمتخصصين في هذا المجال، وكذلك تقديم الدعم الكامل للفريق المصري المنتظر مشاركته  في “المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة” الذي تنظمه الأمم المتحدة ممثلة في اليونسكو بمدينة برشلونة خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2025. كما جرى بحث التعاون في مجال المتاحف الفنية وتطويرها وتدريب العاملين بها، فضلًا عن استغلال أكاديمية الفنون المصرية بروما كمركز إشعاع ثقافي للتواصل مع الدول الأوروبية.

وفيما يخص التعاون مع القارة الإفريقية، أكد وزير الثقافة أن مصر ماضية في لعب دور محوري في دعم مجالات الثقافة والفنون وصون التراث داخل القارة، مشددًا على أن الشراكات مع اليونسكو تتيح فرصًا لتعزيز التبادل الثقافي، وإطلاق مبادرات للنشر الإفريقي، وإقامة مشروعات مشتركة بين المؤسسات الثقافية في مصر والدول الإفريقية. وأوضح أن تعزيز الحضور المصري في القارة يمثل امتدادًا طبيعيًا لدور مصر التاريخي، ويسهم في بناء جسور تواصل معرفي وحضاري بين الشعوب، ويعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ العدالة الثقافية ودعم التنمية المستدامة في القارة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، حرص الوزارة على تكثيف الشراكة مع منظمة اليونسكو في مختلف مجالات عملها، مشددًا على أن هذا التعاون يُمثل إضافة مهمة للثقافة المصرية، ويعكس الدور الريادي لمصر إقليميًا ودوليًا، موضحًا أن الوزارة ماضية في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يُسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز حضور مصر على خريطة الثقافة العالمية.

وخلال اللقاء، ثمنت الدكتورة نوريا سانز التعاون القائم مع وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص اليونسكو على المضي قدمًا في توسيع مجالات التعاون وتنفيذ عدد من المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة الدكتورة نوريا سانز اليونسكو في القاهرة

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

محافظ كفر الشيخ

‏محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال «الأوقاف» بالمولد النبوي الشريف | صور

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع "شوانفينج" الصينية للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب

جمال الدين: 38 مشروعا باستثمارات 1.008 مليار دولار بالقنطرة غرب

محكمة

ومن الحب ما قتل.. القصة الكاملة لمـ.قتل فتاة وإعدام عشيقها بالقليوبية

بالصور

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

