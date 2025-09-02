قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قومي المرأة يشيد بقرار رئيس هيئة قضايا الدولة باستحداث مناصب قيادية جديدة وإسنادها لسيدتين

المستشارة يمنى محمد رضا بدير
المستشارة يمنى محمد رضا بدير
أمل مجدى

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التقدير والامتنان إلى المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة وذلك لإصداره قرارا باستحداث مناصب قيادية جديدة تتبع مكتب رئيس الهيئة وهى منصب رئاسة إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة الذى تولت مهامه المستشارة يمنى محمد رضا بدير، و منصب رئاسة أمانة شئون المرأة والتطوير والحوكمة والذي تولته المستشارة مي مروان عبد الله.

وأكد المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أن القرار يعكس دعم المرأة داخل الهيئة من خلال إتاحة الفرصة أمام الكفاءات النسائية لتولي مناصب قيادية مؤثرة تعكس الثقة فى قدراتهن، وتؤكد على إيمان الهيئة بالدور المحورى الذي تضطلع به المرأة المصرية فى خدمة الوطن.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها وتقديرها لهذا القرار ، مؤكدة أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في مسيرة دعم وتمكين المرأة داخل هيئة قضايا الدولة، وتعكس وعياً مؤسسياً وإدراكاً عميقاً بقدرتها على تحمل المسؤولية وصنع الفارق في مواقع القيادة، كما تجسد هذه الخطوة التوجه الوطني الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز مشاركة المرأة في شتى المجالات، وتمكينها من الاضطلاع بأدوار قيادية ترسّخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت المستشارة امل عمار أن المجلس يثمن هذه الثقة الغالية التي أولاها المستشار  رئيس الهيئة لعضواتها المتميزات، فإنه يعتبرها انجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات المرأة المصرية داخل الهيئات القضائية، ودليلاً على استمرار مسيرة الإصلاح والتطوير المؤسسي في إطار رؤية مصر 2030

وتقدمت المستشارة امل عمار بخالص التهانى إلى المستشارتين يمنى محمد رضا ومى مروان عبد الله ، مؤكدة أنهما نموذجان مُشرفان للمرأة المصرية في المجال القضائي، متمنية لهما المزيد من التوفيق والنجاح.

