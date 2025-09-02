تامر حسني يشيد بأطفال يرسمون خريطة مصر ويشرحون معالمها بطريقة مبسطة

شهد الفنان تامر حسني، ثلاثة أطفال يقدمون محتوى مميز، برسم خريطة مصر وشرح معالمها بطريقة بسيطة…



ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قسم فيديو لمجموعة من الأطفال يقدّمون محتوى تعليميًا أمام البحر الأبيض المتوسط، حيث يرسمون خريطة مصر ويشرحون معالمها بطريقة مبسطة وقناعة وعيًا وحبًا للوطن.



وعلق تامر حسني على الفيديو قائلًُأ: «الدولة وإحنا والدنيا كلها لازم تكرم الولد ده وصاحبيه إيه المادة المشرفة ده! يسلموا اللي ربوكوا ربنا يحفظكم يا حبايب قلبي، يلا يا أهلي يريدين كثير من ده».