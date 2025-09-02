محافظ الوادي الجديد يوقع اتفاقية لتنفيذ 3 مشروعات تنموية إنتاجية

وقّع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم /الثلاثاء/، مع مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" الدكتور نصر الدين العبيد، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، وإطلاق مبادرة لتنفيذ 3 مشروعات لزراعة الصبار والدراجون فروت وتحسين سلالات الماعز والأغنام بالمحافظة.



وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات تستهدف التأقلم مع التغيرات المناخية ورفع كفاءة الموارد المائية في إقامة صناعات مرتبطة بزراعات لإنتاج الزيوت والأعلاف ذات العائد الاقتصادي المرتفع والمطلوبة تصديريا، بالإضافة إلى إنتاج اللحوم والألبان ومنتجات الألبان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتركيز على المحاصيل الموفرة في استهلاك المياه.



وحضر توقيع الاتفاقية، رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبد العظيم، والدكتور سيد خليفة مدير مكتب "أكساد" ونقيب الزراعيين، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.