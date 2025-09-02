قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
رياضة

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

حمزة شعيب

تترقب الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ونظيره الإثيوبي، مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا 

أعلنت شبكة أون سبورت عن نقل اللقاء بشكل مجاني عبر قناتها الأولى المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات"، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساء الجمعة 5 سبتمبر الجاري.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة السابعة

يدخل منتخب مصر المواجهة متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بوركينا فاسو، بينما يأتي الترتيب على النحو التالي:

مصر – 16 نقطة

بوركينا فاسو – 11 نقطة

سيراليون – 8 نقاط

إثيوبيا – 6 نقاط

غينيا بيساو – 6 نقاط

جيبوتي – نقطة واحدة

 قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

اختار المدير الفني حسام حسن قائمة ضمت 25 لاعبًا لخوض مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – خالد صبحي – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد – محمد ربيعة – محمد هاني – أحمد عيد – محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: حمدي فتحي – نبيل عماد "دونجا" – مروان عطية – محمود صابر – مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيجيه" – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.

المزيد

