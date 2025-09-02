قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

تترقب الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ونظيره الإثيوبي، مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

أعلنت شبكة أون سبورت عن نقل اللقاء بشكل مجاني عبر قناتها الأولى المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات"، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساء الجمعة 5 سبتمبر الجاري.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة السابعة

يدخل منتخب مصر المواجهة متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بوركينا فاسو، بينما يأتي الترتيب على النحو التالي:

مصر – 16 نقطة

بوركينا فاسو – 11 نقطة

سيراليون – 8 نقاط

إثيوبيا – 6 نقاط

غينيا بيساو – 6 نقاط

جيبوتي – نقطة واحدة

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

اختار المدير الفني حسام حسن قائمة ضمت 25 لاعبًا لخوض مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – خالد صبحي – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد – محمد ربيعة – محمد هاني – أحمد عيد – محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: حمدي فتحي – نبيل عماد "دونجا" – مروان عطية – محمود صابر – مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيجيه" – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.