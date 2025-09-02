حبس المتهم بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض في مصر القديمة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى بالضرب بسلاح أبيض على شقيقه وإحداث إصابته داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على شقيقه ، وإحداث إصابته داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من أحد الأشخاص "مصاب بجروح قطعية باليد"، بتضرره من (عامل بمحل ألعاب إلكترونية – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجدهما داخل المحل المشار إليه الكائن بدائرة القسم.



أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.