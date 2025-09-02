قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خلافهما الأخير.. شيرين عبد الوهاب: ياسر قنطوش أكتر واحد بيخاف على مصلحتي ومعنديش محامي غيره
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نوقف الحرب في غزة حتى نهزم حماس
الحوثيون: هاجمنا بأربع مسيرات هيئة الأركان الإسرائيلية ومطار بن جوريون وميناء أسدود
تكريم المصريين أبطال أولمبياد مسابقة الفروسية بالإمارات
مواصلاتك مجانًا..امتيازات جديدة بقانون العمل للموظفين في هذه الحالة
بسبب زينة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن الفنان أحمد عز
بالقواطيع الكهربائية.. الحماية المدنية تفصل سيارات حادث الأوسطي لاستخراج الضحايا
كارثة بالخصوص.. تلوث مياه الشرب وحرق للقمامة وكلاب ضالة.. والأهالي: عيالنا جالهم أمراض.. شاهد
الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
جيش الاحتلال: نستعد لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة
حادث تريلا و7 سيارات .. توقف الحركة المرورية على الدائري الأوسطي.. صور
بيان رسمي من وزارة الصحة حول واقعة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري
بسبب زينة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن الفنان أحمد عز

رامي المهدي

أجلت محكمة الأسرة بمدينة نصر، نظر الدعوى المقدمة من الفنانة زينة ضد طليقها الفنان أحمد عز للمطالبة بزيادة نفقة توأمها لجلسة 23 أكتوبر المقبل.

وكان محامي الفنانة زينة أقام دعوى قضائية تطالب الفنان الفنان احمد عز بزيادة النفقة.

وكانت محكمة استئناف عالي الأسرة، أصدرت حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات أسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

دعوة ضد أحمد عز
كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

محكمة الأسرة الفنانة زينة الفنان أحمد عز نفقة

هل تشتهي طعاما غير معتاد؟ احذر قد يكون عرضا غريبا يُنذر بالسرطان

هل يحمي الشاي الأخضر من الزهايمر؟.. دراسة جديدة تجيب

زى الأفران .. طريقة سهلة لعمل العيش الفينو في البيت

