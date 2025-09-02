بسبب زينة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن الفنان أحمد عز

أجلت محكمة الأسرة بمدينة نصر، نظر الدعوى المقدمة من الفنانة زينة ضد طليقها الفنان أحمد عز للمطالبة بزيادة نفقة توأمها لجلسة 23 أكتوبر المقبل.

وكان محامي الفنانة زينة أقام دعوى قضائية تطالب الفنان الفنان احمد عز بزيادة النفقة.

وكانت محكمة استئناف عالي الأسرة، أصدرت حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات أسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

دعوة ضد أحمد عز

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.