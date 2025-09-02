شاشات تفاعلية وتابلت ولاب توب.. العربية للتصني تدعم البنية التعليمية

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت الهيئة العربية للتصنيع بتأسيس مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتأهيل العمالة الفنية المدربة بأحدث المهارات وفقا لمتطلبات سوق العمل.

أحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة

وأوضح «عبداللطيف» خلال لقائه مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أن الهيئة لديها إهتمام بالتدريب وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة من خلال أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب على برامج الرقمنة والتصنيع الذكي وأكاديمية أخري للحام والتجميع.

تطبيقات الذكاء الإصطناعي

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى توافق الرؤى خلال المباحثات المشتركة مع وزارة التعليم حول أهمية تعزيز تطبيقات الذكاء الإصطناعي داخل المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه تم بحث تلبية كافة احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الشاشات التفاعلية والتابلت واللاب توب وكاميرات المراقبة والأثاث المدرسي وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وإمكانية نشر استخدامات الطاقة الشمسية داخل المدارس توفيرا للطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات.

أحدث البرمجيات والتطبيقات

ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن أكاديميات التدريب بالهيئة العربية للتصنيع ترحب بتدريب الطلاب والمدرسين على أحدث البرمجيات والتطبيقات في كافة المجالات التعليمية.

وأعرب عن تقديره بالتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العديد من المجالات، مشيدا بدور الوزارة الرائد في تطوير وتحديث نظم وآليات العملية التعليمية وفقا لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة وتفعيل مهارات الإتصال الذكية داخل المنظومة التعليمية.