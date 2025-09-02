جمعية رجال الأعمال المصريين: لو هتشتري وحدة سكنية كاش من أي مطور ممكن تاخد خصم 50 %

أكد فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن سوق العقارات في مصر مستقر ولا توجد أزمات به.



وقال فتح الله فوزي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" 50 لـ 60 % من الأسعار التي يتم إعلانها في العقارات تمثل تكلفة الفائدة على التقسيط لمدة 10 أو 12 أو 14 سنة ".

وتابع فتح الله فوزي :" عند شراء أي وحدة سكنية كاش من أي مطور عقاري يمكن أن يحصل الشاري على خصم يصل لـ 50 % في حالة طرح هذه الوحدات للتقسيط على 10 و 12 سنة ".

وأكمل فتح الله فوزي :" معظم الاراضي في المدن الجديدة والساحل الشمالي مصدرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ".