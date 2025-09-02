هتافات بالشوارع وزغاريد في الشرفات.. الفرحة تعم قرية بالدقهلية بعد القضاء على بؤرة منية النصر

شهدت إحدى قرى مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، أجواء من الفرحة والارتياح بين الأهالي، عقب إعلان وزارة الداخلية القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة كانت تفرض سيطرتها على المنطقة، وتثير الرعب في نفوس المواطنين.

وفور إعلان نجاح العملية الأمنية التي أسفرت عن مصرع 8 عناصر إجرامية وإصابة آخر، خرج الأهالي إلى الشوارع معبرين عن فرحتهم بما وصفوه بـ"يوم الخلاص"، وارتفعت الزغاريد من شرفات المنازل، حيث أطلقت السيدات الزغاريد تعبيرًا عن الفرحة، بينما تجمّع الرجال والشباب في الشوارع يحيّون قوات الأمن ويعبّرون عن امتنانهم.

الداخلية تعلن القضاء على عناصر إجرامية خطرة

أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بمشاركة قطاع الأمن العام في رصد بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة تضم 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات أبرزها "سرقة بالإكراه ، اتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية ، إطلاق أعيرة نارية ، حريق عمد" ، قامت بفرض سيطرتها على إحدى القرى بمركز شرطة منية النصر معززةً سطوتها الإجرامية من خلال حيازة أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمنطقة زراعية بذات القرية بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى .. حيث بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرع 8 عناصر وإصابة آخر ، وضُبط بحوزتهم (9 قطع أسلحة نارية " 4 بنادق آلية ، 5 بندقية خرطوش" - 16 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو، حشيش، شابو، هيروين").. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,5مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.