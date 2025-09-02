نشر فيديوهات منافية للآداب .. القبض على بلوجر جديد فى مارينا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد وألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مارينا بمطروح ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة والترويج لها على الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى .

