للأسبوع الثاني: الهيئة الوطنية للصحافة تواصل جلسات الاستماع لخارطة إصلاح المهمة

في إطار توجيهات السيد الرئيس ( عبد الفتاح السيسي ) بتطوير المحتوي الإعلامي ، وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الوزراء الدكتور ( مصطفي مدبولي ) بانجاز خارطة الطريق نحو منتج إعلامي يواكب مستحدثات العصر ، وجه المهندس ( عبد الصادق الشوربجي ) الدعوة لنقيب الصحفيين الكاتب الصحفيين ( خالد البلشي ) ونخبة من القيادات النقابيّة ونقباء الصحفيين السابقين للاستماع إلي أفكارهم وتصوراتهم لتحديث وتطوير المحتوي الإعلامي .



يحضر اللقاء الكاتب الصحفي الكبير ( جلال عارف ) ، والكاتب الصحفي ( عبد المحسن سلامة ) ، والكاتب الصحفي ( يحي قلاش) والكاتبة الكبيرة ( أمينة شفيق ) ، والكاتب الصحفي ( حاتم زكريا ) ، والكاتب الصحفي ( خالد ميري ) الأمين العام للصحفيين العرب ، والكاتب الصحفي ( جمال عبد الرحيم ) وكيل النقابة ، ومن أعضاء النقابة كل من الكاتب الصحفي ( محمد شبانه ) ، والكاتب الصحفي ( عبد الرءوف خليفة ) ، والكاتب الصحفي ( حسين الزناتي ) ، والكاتب الصحفي ( محمد يحيي ) ، والنقابيّة السابقة ( دعاء النجار) .

وصرح رئيس الهيئة المهندس ( عبد الصادق الشوربجي ) أن جلسات الأربعاء ستتضمن جلسة خاصة لنخبة من خبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وسيناقش الحضور الورقة المقدمة من الهيئة التي أعدتها لجنة التطوير المهني برئاسة الكاتب الصحفي ( حمدي رزق ) بالمشاركة مع مركز الأهرام برئاسة الدكتور أيمن عبد الوهاب ( مدير المركز )

يحضر جلسات الأربعاء وكيل الهيئة الوطنية الكاتب الصحفي ( علاء ثابت ) ، والأمين العام السيدة ( مروة السيسي ) ، و السادة أعضاء الهيئة ( الكاتب الصحفي عمرو الخياط ، والدكتور سامح محروس ) ، ومستشار رئيس الهيئة الكاتب الصحفي أحمد مختار ..

ووجه رئيس الهيئة الدعوة لرؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية الرئيسية ، الدكتور فايز فرحات ، والأستاذ ماجد منير ( مؤسسة الأهرام ) الأستاذ أسلام عفيفي ، والدكتور أسامة السعيد (مؤسسة أخبار اليوم ) ، والأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية .

وتستكمل الهيئة حلقاتها النقاشية يوم الأحد المقبل مع نخبة من شباب الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية في جلستين متواليتين لاستكمال الخارطة التي يشارك في صياغتها نخبة ممثلة لأجيال المهنة سيما أجيال العصر الرقمي .

كانت الهيئة عقدت الأسبوعين الماضيين عدد من جلسات الاستماع لشيوخ المهنة ، وكبار الكتّاب ، ورؤساء تحرير الصحف القومية ، ورؤساء تحرير البوابات الإلكترونية ، وستواصل جلساتها بتمثيل مختلف الأطياف الصحفية .