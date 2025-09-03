قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
حوادث

السجن المؤبد لعامل بتهمة التعدي على طفلين وحيازة حشيش بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة 5، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتعدي على شقيقه ونجل خالته "طفلين"، وحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

وأحالت النيابة العامة المتهم يوسف هـ ص م، السن: 21 سنة، عامل، مقيم: شارع ممدوح البقال - السقيلي، الخصوص - القليوبية، في الجناية رقم 9175 لسنة 2025، والمقيدة برقم 1877 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، إلى المحكمة لأنه في غضون عام 2023 بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية، تعدى على شقيقه ونجل خالته المجني عليهما الطفلين مهند ح أ وحمزة ي س، واللذان لم يبلغا الثامنة عشرة من العمر، بالقوة والتهديد، مستعملاً سلطته عليهما، حيث هددهما بالإيذاء وفضح أمرهما، على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

المزيد

