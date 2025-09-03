السجن المؤبد لعامل بتهمة التعدي على طفلين وحيازة حشيش بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة 5، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتعدي على شقيقه ونجل خالته "طفلين"، وحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

وأحالت النيابة العامة المتهم يوسف هـ ص م، السن: 21 سنة، عامل، مقيم: شارع ممدوح البقال - السقيلي، الخصوص - القليوبية، في الجناية رقم 9175 لسنة 2025، والمقيدة برقم 1877 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، إلى المحكمة لأنه في غضون عام 2023 بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية، تعدى على شقيقه ونجل خالته المجني عليهما الطفلين مهند ح أ وحمزة ي س، واللذان لم يبلغا الثامنة عشرة من العمر، بالقوة والتهديد، مستعملاً سلطته عليهما، حيث هددهما بالإيذاء وفضح أمرهما، على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.