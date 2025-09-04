أجمل رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2025 .. ابعت أرقى 100 رسالة للأصدقاء والأحبة

رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2025 فهي أفضل ما نقدمه للأهل والأحبة والأصدقاء، من رسائل وصور وعبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف، ولا نبخل عليهم بالرسائل والتهاني في يوم المولد النبوي الشريف، الذي كان مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- رحمة للعالمين، ورسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف تعد صلة رحم وبراً إذا تم إرسالها للأقرباء، ومودة وحباً إذا أرسلت للأحبة والأصدقاء، فكم من صديق وعزيز ينتظر منك تهنئة المولد النبوي الشريف، لذلك نقدم أجمل رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2025

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. نسأل الله أن يجعل هذا اليوم بداية خير وبركة لكم ولعائلاتكم

تهنئة قلبية بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، وجعلنا وإياكم من المتبعين لسنته

في ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله أن يمنحنا القوة لنعيش كما عاش النبي، وأن يبارك لنا في حياتنا

أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم بالصحة والسعادة، وأن يملأ حياتكم بالنور والبركات. دمتم في حفظ الله ورعايته.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أتمنى لكم ولعائلاتكم دوام الصحة والسعادة.

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء.

يا من أشرقت الدنيا بنوره، وهدى الناس إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليك وسلم.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.

إلى أعزائي، بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم، أتمنى لكم ولعائلاتكم أيامًا مليئة بالخير والبركات، كل عام وأنتم بخير.

أصدقائي الأعزاء، في هذه المناسبة العظيمة، أسأل الله أن يملأ حياتكم بالسعادة والسلام، أرسل لكم أجمل كلمات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير.

بمناسبة ذكرى مولد رسولنا الحبيب ، أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالنور والإيمان، كل عام وأنتم بخير.

زملائي الكرام، بمناسبة مولد سيد الخلق، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية والنجاح في كل أعمالكم، كل عام وأنتم بخير.

إلى أحبائي، في ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى، أرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأماني، كل عام وأنتم بخير

- كل عام وأصدقائي وأحبتي بخير بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف.

- أحب أن أهنئ أحلى الناس بقدوم مولد الرسول.

- تهانينا بالذكرى العطرة للمولد النبوي، والحبيب المصطفى.

- ولد نور الإسلام ولد خير الناس، ولد خاتم الأنبياء والرسل مبروك عليكم المولد.

- بلغ العلا بكماله كشف الدجى، بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله، متباركين.

- النور في الكون انتشر ابتهاجًا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر.

- كل عام وأنتم بألف خير، مولد النبي نور وهداية للبشرية.

- نتمنى لكم يوما سعيدا ومباركا بمناسبة ذكرى ميلاد خير البشر النبي الأمين.

- كل عام وأنت بخير بمناسبة المولد النبوى، أسأل الله أن يجمعنا بالرسول في جناته.

تهنئة المولد النبوي 2025

- أدعو الله أن يتقبل صدقاتكم ودعاءكم في هذا اليوم المبارك.

- نحتفل بمولدك يا نبي الله ورسوله بإشراق الوجوه وأنوار القلوب.

- نهنئكم بالذكرى العطرة، لمولد النبي المجتبى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين.

- للغالي أحلى تحية معطرة بالزهور الندية هدية مولد محمد خير البرية، متباركين.

- نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.

- أشرق النور والسعادة بمجيء الرسول، وأحببت أن أكون أول من يقول لك: كل عام وأنتم بخير.

- في ذكرى ميلاد النبي، نجتمع للاحتفال بنور البشرية، أتمنى أن أكون أول المهنئين بهذا اليوم.

كلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف

- كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يملأ قلوبكم سعادة وحياتكم بركة وخير.

- مع حلول المولد النبوي الشريف، أبعث لكم أحر التهاني وأطيب الأمنيات.

- أجمل تهنئة بمناسبة عيد المولد النبوي، راجيا من الله تعالى أن يطيل في عمرك ويحسِّن عملك.

في يوم ميلاد المصطفى، تتجدد في قلبي المحبة والإيمان، فأنتم أغلى من في حياتي، وأسأل الله أن يجمعنا في جناته

تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

تهانينا بالذكرى العطرة والسيرة النبيلة للمولد النبوي للحبيب المصطفى.

ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مباركة، كل عام وأنتم بخير.

هنأكم الله بصحبته يوم النشور ورزقكم شفاعته.

ادعوا الله أن يتقبل صدقاتكم ودعاؤكم في هذا اليوم المبارك.

اسأل الله أن يملأ قلوبكم سعادة وحياتكم بركة وخير، في المولد النبوي الشريف 2024.

جدد الله في قلوبكم المحبة والإيمان، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين أن تجمعنا برسولك صليت عليه وسلمت، كل عام وأنتم بخير.

أبعث لكم أحر التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة المولد النبوي الشريف 2024.

تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف للأصدقاء والأحبة



أتقدم لك بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

أعاد الله علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات.

نهنئكم بالذكرى العطرة، لمولد النبي المجتبى.

أرسل إليكم أجمل التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف.

نحتفل بمولدك يا نبي الله ورسوله بإشراق الوجوه وأنوار القلوب.

كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة مولد النبي نور وهداية للبشرية.

نجتمع للاحتفال بنور البشرية، أتمنى أن أكون أول المهنئين بهذا اليوم.

أحب أن أهنئ أحلى الناس بقدوم مولد الرسول.

نحتفل بمولدك يا رسول الله وحبيبه بإشراق الوجوه وأنوار القلوب

هل يجوز تهنئة عيد المولد النبوي الشريف؟



يوم مولد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم هو يوم تفضل الله تعالى به على العالمين بإيجاد خير الأنام، فاستحق لذلك مزيد فضل واعتناء وإظهار أبلغ معاني الشكر والثناء لله- تعالى- بالإكثار من الطاعات والقربات التي من أَجَلِّها قربة الصيام، كما استحق إظهار ما لهذه النعمة من أثر في النفوس من السعادة والسرور والحفاوة والاحتفاء والاحتفال؛ إذ يزيد فرح المؤمن بمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم على فرحه بأيِّ حدث وبكل عيد.

الاحتفال بذكرى مولد النبي أفضل الأعمال وأعظم القربات

الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات وأجلِّ الطاعات؛ لما فيه مِن التعبير عن الحب والفرح بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أصلٌ مِن أصول الإيمان؛ حتى أقسم اللهُ عزَّ وجلَّ بحياته؛ فقال في كتابه العزيز: «لَعَمْرُكَ» [الحجر: 72].

اجمل ما يقال في المولد النبوي الشريف؟

وُلِـدَ الـهُـدى فـالكائِناتُ ضِياء.. ذكرى ميلاد النبي الأكرم ﷺ، فكانت رسالته ﷺ نورًا هدَى به الله البشرية وغيَّر به مجرى التاريخ، أرسله ربه رحمةً ونورًا للعالمين، فنشر الحق والخير والمحبة والسلام بين البشر

كان يلاد النبي الأكرم ﷺ نورًا أضاء العالم، وكان سيدنا رسول الله ﷺ رؤوفًا بأمَّته، شَفُوقًا، رحيمًا بالكبير والصَّغير، كريم العِشرة، وفيًّا مع الأحياء والأموات».

«سيرة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقعٍ عملي في حياتنا».



أجمل كلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف

ولد الهدى فالكائنات ضياء

وفم الزمان تبسم وثناء

الروح والملأ الملائك حوله

للدين والدنيا به بشراء

والعرش يزهو والحظيرة تزدهي

والمنتهى والسدرة العصماء

وحديقة الفرقان ضاحكة الربا

بالترجم ان شذية غناء

والوحي يقطر سلسلا من سلسل

واللوح والقلم البديع رواء

نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة

في اللوح واسم محمد طغراء

اسم الجلالة في بديع حروفه

ألف هنالك واسم طه الباء

يا خير من جاء الوجود تحية

من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا

بيت النبيين الذي لا يلتقي

إلا الحنائف فيه والحنفاء

خير الأبوة حازهم لك آدم

دون الأنام وأحرزت حواء

هم أدركوا عز النبوة وانتهت

فيها إليك العزة القعساء

خلقت لبيتك وهو مخلوق لها

إن العظائم كفؤها العظماء

بك بشر الله السماء فزينت

وتضوعت مسكا بك الغبراء

وبدا محياك الذي قسماته

حق وغرته هدى وحياء



دعاء المولد النبوي الشريف

اللهم بحق النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- نسألك فرحة تمحو كل حزن، وفرج لكل كرب، وشفاء لكل مريض ، واستجابة لكل دعاء، إنّك على كل شيء قدير .

اللهم إنك فضلته على أنبيائك و أرسلته إلى الثقلين من عبادك ، و أودعته مشارقها و مغاربها ، وسخرت له البراق ، وعرجت به إلى سمائك .

يا رب في يوم مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- نسألك إيمانًا في خلق ونجاح في فلاح وعافيةً في مغفرة ورضًا منك على عبادك.

يا رب أنزل علينا في ليلة مولد النبي موجبات الرحمة وأسباب المغفرة، واجعلنا في سلامة من كل الآثام والشرور، واجعلنا في غنيمة بكل البر والفوز.

اللهم إنا قد حضرنا ذكرى مولد نبيك وصفوتك من خلقك وأفض علينا ببركته خلع العز والتكريم وأسكنا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عذابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه.



اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم.



ماذا نقول في المولد النبوي

أدعية المولد النبوي

اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة.



