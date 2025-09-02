شريف عامر: ترامب يثير الجدل دائما.. وظهوره المفاجئ يضع حدا لشائعات اختفائه ووفاته

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصدّر التريند خلال الأيام الماضية، وهو دائما ما يتصدر التريند سواء في ظهوره أو غيابه، وذلك بعد تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفائه ووفاته.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن ترامب خرج في ظهور مفاجئ، نافياً هذه المزاعم، ومؤكدًا أنه بصحة جيدة ويواصل نشاطه المعتاد، حيث تحدث عن البرنامج التسليحي ويؤكد أنه سيبني أفضل منظومة دفاع في العالم وهي القبة الذهبية.

وأشار عامر، إلى أن ترامب يُثير الجدل دائمًا، سواءً بغيابه أو ظهوره المفاجئ، موضحًا أنه شخصية قادرة على جذب الأنظار وتحريك الرأي العام في كل مناسبة، موضحًا أن خروج ترامب اليوم بتصريحات اليوم يأتي في ظل حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل، حيث تتكرر الشائعات المرتبطة بشخصيات عامة.