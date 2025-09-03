لأول مرة.. وزير الصحة يكشف تفاصيل أزمة وفاة عبير الأباصيري| شاهد

كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تفاصيل أزمة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري.

وقال «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن أرسلنا لجان لفحص الشكاوى وتم تفريغ الكاميرات، والتواصل مع الإسعاف لمعرفة كافة التفاصيل، وعند وصول إلى مستشفى الهرم التخصصي كان بها هبوط حاد في الدورة الدموية وكانت تعاني من نقص في الأوكسجين، وتم وضعها على جهاز أوكسجين، وعمل كافة الفحوصات الطبية، ولم يتم طلب منها أي مبالغ مالية.

حالة الإعلامية عبير الأباصيري

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن حالة الإعلامية عبير الأباصيري، تدهورت في الفترة الأخيرة، معلقا: «أسرة الإعلامية طلبت نقلها إلى مستشفى خارجية على مسئوليتهم الشخصية».

فترة الانتظار لـ 7 ساعات

وأشارإلى أن عدد أسرة العناية المركزة في القاهرة والجيزة أقل من الاحتياج اليومي، وقد تصل فترة الانتظار لـ 7 ساعات في بعض الحالات.

الـ 1400 جنيه رسوم الأشعة المقطعية

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء: الـ 1400 جنيه رسوم الأشعة المقطعية، وفرغنا الكاميرات .. وفي كثير من الحالات تكون الأخطاء الواقعة هنا وهناك، ونحن نجازي كل من يتقاعس عن العمل، ونحسن من أنفسنا في كل الأوقات، وآلاف المواطنين يترددون على الطوارئ بشكل يومي.