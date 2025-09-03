نجم الأهلي السابق: الفارق بين المدرب المصري والأجنبي مجرد «برنيطة».. والبدري الأنسب حاليًا

أكد عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري هو الأنسب لقيادة النادي الأهلي في الوقت الحالي نظرًا لشخصيته القوية.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات للإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "المدربون المصريون حققوا إنجازات مميزة مع النادي الأهلي وأيضًا مع منتخب مصر، والفارق بين المدرب المصري والمدرب الأجنبي مجرد (البرنيطة). ولا يوجد مدرب مصري مناسب إلا في حالة الضرورة، باستثناء حسام البدري، لأنه شخصية مختلفة".

وأضاف: "حسام البدري الأجدر بقيادة الأهلي حاليًا، فهو يجيد التعامل مع النجوم الكبار. نجاح مانويل جوزيه مع الأهلي كان بسبب شخصيته القوية أيضًا. والفترة الحالية تعد الأفضل بعد التعاقد مع صفقات قوية تحتاج لمدرب قادر على السيطرة والتوظيف الجيد".

وتابع: "ريبيرو ليس مدربًا سيئًا، ولكن جمهور الأهلي مختلف تمامًا عن أي جمهور آخر. جمهور الأهلي (مكربج) النادي وهو سر رحيل ريبيرو. ورغم ذلك فأنا ضد رحيله في هذا التوقيت، فقد كان يستحق الحصول على فرصة أكبر. ريبيرو مدرسته قائمة على الهدوء، لكنه أخطأ في عدم فهم طبيعة جمهور الأهلي".