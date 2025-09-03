قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال أغسطس الماضي

أرشيفيه
أرشيفيه
وكالة

أظهر مسح اقتصادي اليوم الأربعاء تسارعاً طفيفاً في نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال أغسطس مدفوعاً بتوسع أسرع في الإنتاج، في حين سجلت المبيعات أضعف وتيرة لها منذ أكثر من أربع سنوات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل موسمياً في الإمارات إلى 53.3 نقطة في أغسطس آب، مقارنة بـ52.9 نقطة في يوليو تموز، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأرجع التقرير تباطؤ نمو المبيعات إلى شدة المنافسة وتحديات سلاسل التوريد، إذ تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 53.1 نقطة من 54.2 نقطة في يوليو تموز، مسجلاً أدنى قراءة منذ يونيو 2021.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس: «عانى نمو المبيعات مرة أخرى في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال أغسطس متراجعاً للشهر الرابع على التوالي». وأضاف: «زاد هذا التباطؤ من المخاوف بشأن فقدان زخم النمو، حيث أصبح الإنتاج يعتمد بشكل متزايد على الأعمال المتراكمة».

تحسن الإنتاج 

وسجل الإنتاج تحسناً ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، بدعم من مشاريع قائمة ونمو في الأسواق المحلية. ومع ذلك، تراجعت المشتريات للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، ما يعكس انخفاض المخزونات تحت ضغط تباطؤ الطلب.

كما رصد المسح ضغوطاً متزايدة على التكاليف، إذ بلغ تضخم الأجور أعلى مستوى له في 15 شهراً، في حين ارتفعت أسعار البيع بأعلى وتيرة في خمسة أشهر نتيجة تمرير الشركات التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أبدت الشركات تفاؤلاً أكبر بشأن النمو المستقبلي مقارنة بالشهر السابق، مستندة إلى استقرار الأوضاع المحلية وقوة العلاقات مع العملاء.

وأظهر المسح استمرار نمو القطاع غير النفطي في دبي بوتيرة قوية، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 53.6 نقطة في أغسطس آب، مقارنة بـ53.5 نقطة في يوليو تموز، بدعم من أكبر توسع في الإنتاج منذ سبعة أشهر.

ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الإمارات الأسواق المحلية الأوضاع المحلية وقوة العلاقات

