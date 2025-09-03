لجنة المنشآت بجامعة الأقصر تناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الجامعية

ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري للجنة المنشآت الجامعية، اليوم الثلاثاء؛ في إطار حرصها على المتابعات المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجامعية الجاري تنفيذها.



وناقش الاجتماع إنهاء اعتمادات الجودة والرقابة بالمستشفى الجامعي، وكذلك إنهاء اعتماد إجراءات الحماية المدنية بالمستشفى.

كما أوصى الاجتماع بمخاطبة المقاولين والشركات المنفذة للمشروعات بكليتي الهندسة وطب الأسنان، بإنجاز الإنشاءات وفقًا للجداول الزمنية المخصصة لذلك.

وبشأن سور الجامعة؛ فقد تم التوجيه بإنهاء التشطيبات اللازمة وأعمال المرافق لتشغيل كليتي الهندسة وطب الأسنان.

كما تم التوجيه باستكمال الأعمال بموقع ال65 فدان ونهو كافة اجراءات مقايسات ورسومات أعمال الطرح للسور والمرافق، وإنهاء كافة إجراءات نقل الملكية، بالإضافة للتنسيق مع المكتب الأخضر بالجامعة لإنهاء أعمال التشجير لأرض الجامعة.