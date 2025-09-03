استعدادا للعام الجديد.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا مدارس بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، معرض “أهلاً مدارس”، بشارع المصالح بمدينة الغردقة لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 20% ، للتخفيف عن المواطنين ، استعدادا لإنطلاق العام الدراسي الجديد 2025 _ 2026.

يأتي ذلك في إطار المبادرات التي تتبناها المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين ، والغرفة التجارية والجهات المعنية بالمحافظة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

من جانبه، أكد المحافظ خلال الافتتاح علي أهمية مثل هذه المبادرات في دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء الإقتصادية عنها، مشيرا إلى أن المحافظة تسعي دائما لتوفير كافة السلع والخدمات بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتا إلى أن المعرض يهدف إلي تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار مخفضة ، لضمان إستفادة أكبر عدد ممكن من الطلاب وأسرهم .

يذكر أن معرض اهلا مدارس سيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري ويقام بالتعاون بين المحافظة ، ومديرية التموين برئاسة المهندس شاذلي عايش ، الغرفة التجارية برئاسة المهندس خالد رضا ، و يضم العديد من الأدوات والمستلزمات الدراسية ، الحقائب المدرسية ، الملابس ، الأحذية ، المنتجات الورقية ، الأدوات البلاستيكية ، السلع الغذائية والمجمدات ، بأسعار مخفضة تبدأ من 15 % وتصل إلى 20 % .

رافق المحافظ، خلال افتتاح المعرض اللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ للمدن والمديريات، واللواء محمد عبد العاطى رئيس الإدارة المركزية للشئون مكتب المحافظ ، و اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة واللواء احمد مهدى رئيس حى جنوب ، المهندس شاذلي عايش مدير مديرية التموين، المهندس خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ، والعديد من القيادات الأمنية و التنفيذية بالمحافظة الساحلية .