مواجهة بين المزارعين والغربان لإنقاذ ثمار التين في طور سيناء | صور

تشتهر مدينة طور سيناء بزراعة التين الطبيعي والذي يعتبر من أفضل أنواع التين على مستوى مصر بسبب خصوبة التربة والطقس المناسب لنموه.

ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري ثمار التين في مزارع الجبيل بطور سيناء والتي تتميز بأنها ثمار طبيعية قائمة على السماد العضوي بدون مواد كيماوية.

وقال محمود أبو عرب مزارع تين بطور سيناء إنه يستيقظ فجرا لقطف التين قبل وصول الغربان له مشيرا الي أن التين في طور سيناء طبيعي ويمكن أن يجفف ويحفظ لشهر رمضان.

و اضاف أبو عرب أنه يحرس ثمار التين من الغربان من الفجر حتي سطوع الشمس لانها تلتهم ثمار التين وعند سطوع الشمس لا يري ثمار التين.

وتابع أبو عرب إن التين يسقي يوميا عن طريق الرش من المياه الجوفية مياه عذبة.

وتعتبر طور سيناء من الأماكن المتميزة في زراعة التين والزيتون وذكرت في القرآن الكريم في سورة التين ومن الأماكن التي تزرع بها أشجار التين منطقتا الجبيل ووادي الطور.