جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
اقتصاد

صياغة خطة عمل تنفيذية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المصرية الدنماركية

جانبية من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

شارك السيد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف في الاجتماع الاول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الدنماركي الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ بناءا على الدعوة الموجهة من المهندس  خالد ابو بكر رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك .

خلال كلمته اكد د. عبد العزيز الشريف على أهمية العلاقات المصرية الدنماركية والتي ارتقت مؤخرا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بعد زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك خلال شهر ديسمبر الماضي والتي تم خلالها الاتفاق على تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في عدد من القطاعات ذات الاولوية والتي تشمل الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل البحري واللوجيستيات والزراعة والصناعات الغذائية المصنعة والمياه والحلول المناخية .

كما اكد الشريف على اهتمام المهندس  حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتنشيط مجالس الأعمال المختلفة وعلى رأسها مجلس الأعمال المصري الدنماركي وتطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر ، كما أشار الى تكليف التمثيل التجاري بالقيام بأعمال الأمانة التنسيقية الخاصة بمجالس الأعمال المشتركة ومن ثم المساهمة في تنفيذ الخطط التنفيذية الخاصة بمجالس الأعمال .

أشار المهندس  خالد ابوبكر إلى قيام الجانب المصري بمجلس الأعمال بالعمل على صياغة خطة عمل تنفيذية تهدف إلى تحقيق المصالح المصرية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المصرية الدنماركية .

وخلال الاجتماع قام اعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك باستعراض رؤيتهم وتوجهاتهم نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الدنماركية .

انتهى الاجتماع إلى تحديد الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف المجلس.

شارك في الاجتماع كل من المستشار التجاري احمد نصر نائب مدير ادارة شئون الاتحاد الأوروبي والمستشار التجاري طارق قشوع مدير وحدة مجالس الأعمال بالتمثيل التجاري.

الجانب المصري صياغة خطة عمل تنفيذية الأعمال بالتمثيل التجاري

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

جانب من الحملة المكبرة

حملة مكبرة بمدينة الشروق لضبط الشارع وتحسين المظهر الحضاري

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

