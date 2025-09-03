صياغة خطة عمل تنفيذية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المصرية الدنماركية

شارك السيد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف في الاجتماع الاول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الدنماركي الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ بناءا على الدعوة الموجهة من المهندس خالد ابو بكر رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك .

خلال كلمته اكد د. عبد العزيز الشريف على أهمية العلاقات المصرية الدنماركية والتي ارتقت مؤخرا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بعد زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك خلال شهر ديسمبر الماضي والتي تم خلالها الاتفاق على تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في عدد من القطاعات ذات الاولوية والتي تشمل الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل البحري واللوجيستيات والزراعة والصناعات الغذائية المصنعة والمياه والحلول المناخية .

كما اكد الشريف على اهتمام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتنشيط مجالس الأعمال المختلفة وعلى رأسها مجلس الأعمال المصري الدنماركي وتطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر ، كما أشار الى تكليف التمثيل التجاري بالقيام بأعمال الأمانة التنسيقية الخاصة بمجالس الأعمال المشتركة ومن ثم المساهمة في تنفيذ الخطط التنفيذية الخاصة بمجالس الأعمال .

أشار المهندس خالد ابوبكر إلى قيام الجانب المصري بمجلس الأعمال بالعمل على صياغة خطة عمل تنفيذية تهدف إلى تحقيق المصالح المصرية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المصرية الدنماركية .

وخلال الاجتماع قام اعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك باستعراض رؤيتهم وتوجهاتهم نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الدنماركية .

انتهى الاجتماع إلى تحديد الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف المجلس.

شارك في الاجتماع كل من المستشار التجاري احمد نصر نائب مدير ادارة شئون الاتحاد الأوروبي والمستشار التجاري طارق قشوع مدير وحدة مجالس الأعمال بالتمثيل التجاري.