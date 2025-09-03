قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية : صادرات مصر إلى السودان تشهد انتعاشًا تدريجيًا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السودان يعد بوابة لنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق دول حوض النيل وشرق إفريقيا، مشيرًا إلى أن صادرات مصر إلى السودان تشهد انتعاشًا تدريجيًا، مدعومة بتحسن نسبي في الأوضاع الأمنية. 

وأكد زكي في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة الصادرات بشكل عام تعتبر هدفًا هامًا في العديد من الاقتصادات، حيث تعزز النمو الاقتصادي وتساهم في تحسين العملة الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، خاصة وأن تحقيق زيادة في الصادرات يتطلب تحسين تنافسية المنتجات المصدرة. 

أشار إلى أن قرار الرئيس السيسي بشأن التبادل التجاري بالعملات المحلية مع الدول الإفريقية يُعتبر خطوة نحو تعزيز السيطرة واستعادة النفوذ في القارة الإفريقية. كما أنه يُعيد مصر والسودان إلى وضعهما كدولة واحدة وكيان موحد كما كانتا في السابق، ويُلغي الهيمنة الأوروبية والأجنبية على الدول الإفريقية، مما يُعيد الولاء الإفريقي لمصر. أشار إلى أن الدول الإفريقية تعد من الدول الأساسية التي تحظى بنصيب كبير من الصادرات المصرية، وخصوصًا السودان، إذ تركز مصر على تقوية العلاقات التجارية معها وذلك من خلال التصدير من مصر إلى السودان. 

وأضاف أن الحرب عطلت دورة الاقتصاد، وأصبحت كثير من الطرق البرية غير مهيأة للاستخدام بسبب الحرب، ما أضعف حجم الصادرات المصرية إلى السودان. 

أشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان سجلت تراجعًا لتصل إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى أن حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان مستمرة ولم تتوقف رغم التوترات السياسية والأمنية التي تمر بها السودان، موضحًا أن العلاقات التجارية بين البلدين تمتلك أساسًا متينًا يتيح لها الاستمرار حتى في ظل الأزمات.

للتعبئة العامـة والإحصاء الطرق البرية عطلت دورة الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

د. أسامة رسلان

الأوقاف: احتفال المولد النبوي هذا العام يعكس أمن مصر وسط أزمات العالم

وزير العمل

وزير العمل: القانون الجديد رفع بدل التدريب من 1% لـ25% من الأجر التأميني

الر

جمال الكشكي: الرئيس السيسي أكد على يقظة الدولة وإدراكها لكل ما يحاك ضدها

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد