القدس للدراسات: الجيش الإسرائيلي يخطط لاحتلال كامل لغزة رغم الخسائر والتورط

كشف الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، عن وجود خلافات تقنية داخل الجيش الإسرائيلي بشأن العملية العسكرية في غزة، لكنها لا تمس الهدف الرئيسي، وهو تنفيذ احتلال كامل للمدينة، على حد وصفه.

وقال عوض، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن الخلافات تدور حول الموارد البشرية واللوجستية وآليات التنفيذ، في ظل معاناة الجيش من نقص في الأفراد والمعدات، إلا أن الرؤية الاستراتيجية ما زالت قائمة لدى القيادة العسكرية.

وأكد أن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى تدمير مدينة غزة بالكامل، كما حدث في رفح وبيت حانون، وهو ما وصفه بـ"المروع والمفجع"، لافتًا إلى أن هذا الخيار ينطوي على مخاطر كبرى وتورط عميق قد لا تستطيع إسرائيل الخروج منه بسهولة.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية، بقيادة نتنياهو، تمتلك برنامجًا واضحًا وتتفوق على المعارضة من حيث التنظيم والرؤية، ما يسمح لها بامتصاص الغضب الشعبي وتوجيهه دون أن تتأثر بشكل فعلي أو مباشر.