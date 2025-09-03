درس خاص من ميلود حمدي للاعبي الإسماعيلي

منح الجزائري ميلود حمدي المدير الفني لفريق الإسماعيلي اللاعبين درسا خصوصيا حذرهم فيها من تكرار الحصول على البطاقات الحمراء في المباريات المقبلة، بعدما تسببت في معاناة الفريق خلال الجولات الماضية من الدوري الممتاز.

وأوضح حمدي أن الجهاز الفني عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لتبصيرهم بخطورة هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة التحلي بالهدوء وتجنب الانفعالات داخل الملعب.

وتعرض الإسماعيلي حتى الآن لـ5 حالات طرد في أول 5 جولات من الدوري.



ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد مرور 5 جولات، من فوز وحيد وتعادل مقابل 3 هزائم.