مسئولة إماراتية تكشف عن خط أحمر لـ أبوظبي أمام مخططات الاحتلال في الضفة

قالت لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوث الوزير في الإمارات، خلال حديث لها مع وكالة رويترز، أن الإمارات ترسم خط أحمر أمام الخطط الإسرائيلية لضم الضفة الغربية.

وذكرت لانا نسيبة : "منذ البداية، نظرنا إلى هذه الاتفاقيات (الاتفاقيات الإبراهيمية) كوسيلة تمكّننا من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة لإقامة دولة مستقلة... كان هذا موقفنا عام 2020، وما زال موقفنا حتى اليوم".

وقالت نسيبة: «ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الخطط.. لا يجوز السماح للمتطرفين، من أي نوع، بإملاء مسار المنطقة.. فالسلام يتطلب شجاعة ومثابرة ورفض السماح للعنف بتحديد خياراتنا».

وأكد وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أنه لن يسمح أبدًا بإقامة دولة فلسطينية ، كما يرى العالم وأنهم لن يسمحوا بذلك مهما كانت التحديات.

وأعلن سموتريتش في أغسطس الماضي، عن بدء العمل في مشروع استيطاني مؤجل منذ سنوات، من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية، في خطوة قال مكتبه إنها ستقضي تمامًا على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت الحكومة الفلسطينية وحلفاؤها وجماعات حقوقية هذا المشروع، معتبرين أنه غير قانوني، وأن تفتيت الأراضي سيقوّض أي خطط سلام مستقبلية للمنطقة.

