حوادث

بعصا البيسبول| تفاصيل اعترافات متهم في واقعة طفل المرور: أنا شاورت لأحمد عليهم

لحظة ضرب المجني عليه
مصطفي رجب

أجلت محكمة جنح المقطم، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" و2 آخرين، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وتعديهم على طالب وإصابته بعصا "بيسبول" أمام مدرسة في المقطم، لـ 17 سبتمبر المقبل.

وجاءت اعترافات أحد المتهمين أمام جهات التحقيق كالتالي:

س| ما قولك فيما جاء بأقوال المجنى عليهم بتحقيقات النيابة (تلوناه عليه تفصيلا)؟

ج| اللى حصل أنا قلت عليه.

س| ما قولك فيما جاء بتحريات وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة المقطم والمحررة بمعرفة النقيب / طارق ممدوح (تلوناه عليه تفصيلا)؟

ج| اللى حصل أنا قلت عليه.

س| ما قولك فيما جاء بأقوال مجرى التحريات بتحقيقات النيابة العامة (تلوناه عليه تفصيلا)؟
ج | اللى حصل أنا قلت عليه.

س| ما قولك فيما جاء بأقوال شهود الواقعة بتحقيقات النيابة العامة (تلوناه عليه تفصيلا)؟

ج | اللى حصل أنا قلت عليه.


س| ما قولك فيما جاء بأقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة (تلوناه عليه تفصيلا)؟

ج| هما قالو كده عشان إحنا كنا رايحين أنا وبابا وماما نعمل شكوى فى المدرسة فى محمود ونصر وواحد ثانی اسمه آدم عشان دى مكانش أول مرة يعملوا مشكلة مع روزاليندا لأنهم حاولوا يشتموها شتايم وحشة، وفعلا أنا كلمت أحمد وقولتله على اللى حصل وقالى أنا هاجى معاك ونشوف الموضوع ده، وأنا روحت المدرسة مع بابا وماما وبعدين أحمد كلمنى قالى أنا قربت أوصل قصاد المدرسة وفعلا وصل وکلمنى وأنا سبت ماما وبابا وطلعتله بره وووقفت قدام العربية، وبعدين أول ما يوسف ومحمود ظهروا أنا شاورت عليه لأحمد وقولتله ده اللى مضايقنى، وبعد كده حصل اللى حصل وأنا مشوفتش أحمد إن كان معاه حاجة جوا العربية، وأنا استغربت هو جاب منين عصا بيسبول اللى ضرب بها يوسف.

س| هل توجد علاقة أو خلافات فيما بينك وبين المتهمين؟

ج| مفيش بينى وبينهم أى خلافات.

س| هل يوجد علاقة أو خلافات فيما بينك وبين المجنى عليهم؟

ج| أنا مفيش بينى وبينهم أى خلافات.

س| أنت متهم بالاشتراك مع كل من / أحمد أبو المجد عبد الرحمن وآخرين باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن ذلك تعريض حياتهم وكذا حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم للخطر وكان ذلك حال كونكم أكثر من شخصين مستخدمين أسلحة بيضاء.

ج| محصلش.

س| أنت متهم بإحداثك عمدا مع سبق الإصرار بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتهم عن أشغالهم اليومية مدة قد جاوزت 20 يوما.

ج| محصلش.

كما ادعى دفاع المجني عليه مدنيا بمبلغ 201 ألف جنيه أثناء الجلسة أمام هيئة المحكمة.

من جانبه، طالب دفاع المتهمين بأجل للاطلاع على أوراق القضية للمرافعة.

طفل المرور محكمة جنح المقطم المقطم

