وائل غنيم: انقطعت عن المخدرات وحفظت 10 أجزاء من القرآن الكريم

أعلن وائل غنيم عن حفظه لعشرة أجزاء من القرآن الكريم، معبرًا عن سعادته بتلك الخطوة.

وكتب وائل غنيم على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “السلام عليكم ورحمة اللّٰه، أبشركم بأن اللّٰه سبحانه وتعالى قد يسر لي حفظ عشرة أجزاء من كتابه الكريم”.

وتابع: "أسأل اللّٰه أن يتم عليّ نعمة ختم القرآن وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يجزي كل من أعانني في الحفظ والمراجعة وأن يجمعني بأهلي عاجلا غير آجل وأن يتقبل توبتي ويعينني ويعينكم على إصلاح النفس ورد الحقوق والوفاء بالواجبات وقضاء الديون وخدمة الدين

والوطن".

وأضاف: “وأطمئنكم والحمد لله أنه قد مضت ستة أشهر على انقطاعي التام عن كل أنواع المخدرات والمكيفات والعقاقير الدوائية باختلاف أنواعها بعد رحلة صعبة استمرت ١٤ عاما من دخول هذا العالم”.

وأردف: “أسأل اللّٰه الثبات والهداية لنفسي ولكل مبتلى، وبفضل اللّٰه وحده أجتهد في المواظبة على الصلوات الخمس في المسجد وملازمة الذكر والرياضة والقراءة والاطلاع والسعي للرزق وصحبة من أحسبهم من الصالحين والبعد عن كل ما يضيع الوقت بلا فائدة دنيوية أودينية”.

وأكمل: “اللهم توبة نصوحا لي ولكم جميعا تشفى بها القلوب وتمحى بها الخطايا وتُغفر بها الذنوب وتُبدَّل بها السيئات ويزيد بها الرزق وينصلح بها الحال وتُحسَن بها الخاتمة”.

ووجه الشكر إلى كل من وقف بجانبه قائلاً: "جزى اللّٰه خيرا كل من قدّر ابتلائي ووقف بجانبي في محنتي وأعانني على شر نفسي وأسأل اللّٰه أن يبارك في كل من دعا لي أو تمنى لي الخير أو

سامحني حبا للّه".

ودعا لنفسه: "اللهم اشرح صدري وصدور كل من أنصفني والتمس لي العذر وصدور كل من ظلمني أو افترى علي أو ظلمته أو افتريت عليه بتوبة نصوح وحسن

ثوابي الدنيا والآخرة اللهم اهدنا جميعا لسواء السبيل، الله يرزقنا وإياكم فرجا بعد ضيق ورحمة بعد بلاء ويسرا بعد عسر وفرحا بعد هم وحنانا بعد جفاء".

وأكمل دعاؤه: "اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وارحم من مات منهم واهد قلوب أبنائنا ويسر لهم الخير، اللهم صل وسلم وبارك على أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلوات اللّٰه وسلامه. اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك وفي ظل عرشك وفي رحاب جنتك، اللهم أنت ربي وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حُكمُك عدل فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك أسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي".

واختتم حديثه بآية قرآنية: “ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على اللّٰه يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور”.