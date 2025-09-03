قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزار تحول لكارثة.. طالبان يعتديان على زميلهما بسلاح أبيض في الشرقية
احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا
بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو
السيطرة على حريق ضخم التهم مستودعا في مكة | صور
وزير الإسكان يعلن موعد التقديم على السكن البديل لـ الايجار القديم
رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس السيسي
رئيس الأركان الإسـرائيـلي: بدأنا تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط لمواجهة حمـاس
قمة مصرية بحرينية تؤكد عمق العلاقات.. دعم لمرشح اليونسكو وتنسيق مشترك لمواجهة تحديات المنطقة
حركة فتح: تصريحات سموترتيش تصعيد خطير يستدعي موقفا دوليا حازما
جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه
وائل غنيم: انقطعت عن المخدرات وحفظت 10 أجزاء من القرآن الكريم
دوناروما: حققت أشياء عظيمة.. وسأقوم بعمل رائع مع جوارديولا
وائل غنيم: انقطعت عن المخدرات وحفظت 10 أجزاء من القرآن الكريم

أعلن وائل غنيم عن حفظه لعشرة أجزاء من القرآن الكريم، معبرًا عن سعادته بتلك الخطوة.

وكتب وائل غنيم على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “السلام عليكم ورحمة اللّٰه، أبشركم بأن اللّٰه سبحانه وتعالى قد يسر لي حفظ عشرة أجزاء من كتابه الكريم”.

وتابع: "أسأل اللّٰه أن يتم عليّ نعمة ختم القرآن وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يجزي كل من أعانني في الحفظ والمراجعة وأن يجمعني بأهلي عاجلا غير آجل وأن يتقبل توبتي ويعينني ويعينكم على إصلاح النفس ورد الحقوق والوفاء بالواجبات وقضاء الديون وخدمة الدين
والوطن".

وأضاف: “وأطمئنكم والحمد لله أنه قد مضت ستة أشهر على انقطاعي التام عن كل أنواع المخدرات والمكيفات والعقاقير الدوائية باختلاف أنواعها بعد رحلة صعبة استمرت ١٤ عاما من دخول هذا العالم”. 

وأردف: “أسأل اللّٰه الثبات والهداية لنفسي ولكل مبتلى، وبفضل اللّٰه وحده أجتهد في المواظبة على الصلوات الخمس في المسجد وملازمة الذكر والرياضة والقراءة والاطلاع والسعي للرزق وصحبة من أحسبهم من الصالحين والبعد عن كل ما يضيع الوقت بلا فائدة دنيوية أودينية”.

وأكمل: “اللهم توبة نصوحا لي ولكم جميعا تشفى بها القلوب وتمحى بها الخطايا وتُغفر بها الذنوب وتُبدَّل بها السيئات ويزيد بها الرزق وينصلح بها الحال وتُحسَن بها الخاتمة”.

ووجه الشكر إلى كل من وقف بجانبه قائلاً: "جزى اللّٰه خيرا كل من قدّر ابتلائي ووقف بجانبي في محنتي وأعانني على شر نفسي وأسأل اللّٰه أن يبارك في كل من دعا لي أو تمنى لي الخير أو
سامحني حبا للّه".

ودعا لنفسه: "اللهم اشرح صدري وصدور كل من أنصفني والتمس لي العذر وصدور كل من ظلمني أو افترى علي أو ظلمته أو افتريت عليه بتوبة نصوح وحسن
ثوابي الدنيا والآخرة اللهم اهدنا جميعا لسواء السبيل، الله يرزقنا وإياكم فرجا بعد ضيق ورحمة بعد بلاء ويسرا بعد عسر وفرحا بعد هم وحنانا بعد جفاء".

وأكمل دعاؤه: "اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وارحم من مات منهم واهد قلوب أبنائنا ويسر لهم الخير، اللهم صل وسلم وبارك على أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلوات اللّٰه وسلامه. اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك وفي ظل عرشك وفي رحاب جنتك، اللهم أنت ربي وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حُكمُك عدل فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك أسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي".

واختتم حديثه بآية قرآنية: “ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على اللّٰه يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور”.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

جانب من الاحتفالات

الرئيس الإيراني يرفض مصافحة سيدة الصين الأولى خلال المشاركة باحتفالات النصر (فيديو)

الزمالك

بين التجديد والعقوبات.. الزمالك يفتح ملفات حاسمة داخل الفريق

ملف التجديد معلق.. لاعب الزمالك يقترب من الرحيل

نيفيز يرتدي قميص جوتا رقم 21 مع البرتغال

بالتايجر .. دنيا بطمة تثير الجدل فى آخر ظهور لها

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

لـ لانش بوكس صحى .. طريقة عمل عجينة الوافلز

ريم مصطفى تخطف الأنظار بفستان مكشوف

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

