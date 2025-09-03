رئيس الأركان الإسـرائيـلي: بدأنا تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط لمواجهة حمـاس

أفادت القاهرة الإخبارية بأن إيان زامير رئيس الأركان الإسـرائيـلي صرح بأنه بدأت المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون في غــزة

وأوضح “زامير” أن عربات جدعون الثانية تستهدف تحقيق أهداف الحـرب في غـزة ، كما يعمل الجيش حاليا في مناطق داخل مدينة غــزة.

وتابع :" بدأنا تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط لمواجهة حمـاس" .

وأعلنت وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا استهداف مراكز المساعدات إلى 2339 شهيدا وأكثر من 17070 مصابا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، تحريض الوزير الاسرائيلي سموتريتش العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن دعوات سموتريتش لضم الضفة تهديد مباشر لإقامة دولة فلسطينية.