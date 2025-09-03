الأسماء اترشحت.. تطورات ملف التعاقد مع مدرب الأهلي الجديد

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إجتماعاً مع محمد يوسف المدير الرياضي واسامه هلال مدير التعاقدات بهدف مناقشة عدد من السير الذاتية لمدربين تم ترشيحهم لقيادة الفريق الأحمر خلفا لريبيرو.

ويميل الخطيب للتعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية كبيرة وشخصية قوية ولديه خبرات كبيرة بل والبعض يرغب في التعاقد مع جوزيه جوميز المدير الفني الحالي للفتح السعودي لكن الشرط الجزائي في تعاقده يصل الي مليون ونصف المليون دولار .



ويسعي الخطيب لحسم التعاقد مع مدير فني اجنبي في الساعات المقبلة لحسم هذا الملف في أسرع وقت لقيادة الفريق



وأعلن الأهلي رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني بسبب تراجع النتائج وآخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين مساء السبت في الجولة الخامسة من المسابقة.