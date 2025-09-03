أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ الاتفاقيات مع الصين مفيدة للطرفين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح بوتين: "سنزود الصين بأكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز"، مشددًا، في الوقت ذاته على أنّ روسيا لن توافق على انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد حدة التوترات في أوروبا والدول المجاورة لروسيا، وقلق أوروبا يتصاعد خاصة وأن الإدارة الأمريكية ممثلة في ترامب ورجاله صار يرون عبء كبير من أوروبا على أمريكا يستوجب تخفيفه.



لهذا السبب صارت أوروبا ترى أن الإنفاق العسكري يجب أن يتزايد وهو الأمر المتصاعد منذ الحرب الروسية الأوكرانية.