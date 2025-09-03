قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية

نقيب العلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي
نقيب العلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي
الديب أبوعلي

قدمت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، الشكر والتقدير، للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتصديق على القانون رقم (173) لسنة 2025 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم (14) لسنة 2014، من العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ونشر القانون بالجريدة الرسمية مؤخرا.

كما قدمت النقابة الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على دعمهما المتواصل لإجراء أية تعديلات على هذا القانون، لإدراج أبناء العلوم الصحية من الحاصلين على البكالوريوس فيه.

يأتي ذلك في خطوة تاريخية، فقد تم إضافة أخصائيي العلوم الصحية التطبيقية بكافة تخصصاتها، بشكل كامل ضمن المظلة التشريعية للقانون، أسوة بباقي أعضاء المهن الطبية.

وأكد نقيب العلوم الصحية، أن القانون بمثابة انتصار تاريخي للنقابة وأبنائها من الأخصائيين، والتي نجحت في ضمهم بشكل كامل لمنظومة المهن الطبية، بما يضمن مساواتهم بباقي أعضاء الفريق الطبي في الحوافز والبدلات والمزايا المالية، إضافة إلى الاعتراف القانوني بدورهم المحوري في المنظومة الصحية، ومن ثم إدماجهم في نظم الحوافز، وبدل العدوى، وبدل المخاطر، بما يحسن من أوضاعهم المعيشية ويعزز الاستقرار الوظيفي، كما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الوظيفية لأبناء المنظومة الصحية كافة، وضمان بيئة عمل لائقة، تحفزهم على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطن المصري.

ويمنح القانون بحسب الدبيكي -  بدل شهري ثابت عن مخاطر المهن الطبية، يصل إلى 2000 جنيه للأطباء البشريين، و1600 لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين والعلاج الطبيعي، و1500 لأخصائيي العلوم الصحية التطبيقية والكيميائيين والفيزيقيين، و1350 جنيها للفنيين الصحيين وفنيي التمريض، كما يقر القانون حافز شهري يتراوح بين 200 و600% من الأجر الأساسي للمناطق النائية والحدودية، وكذلك صرف مقابل للنوبتجيات والسهر والمبيت، وفق جداول محددة تراعي طبيعة العمل في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.

النقابة العامة للعلوم الصحية عبدالفتاح السيسي قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة والسكان مجلس النواب نقيب العلوم الصحية بدل المخاطر

