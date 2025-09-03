طرح بوستر "الوكيل" خامس حكايات "ما تراه ليس كما يبدو".. والمؤلف: تدور بين الواقع والعالم الافتراضي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ماتراه ليس كما يبدو" البوستر الرسمي لحكاية "الوكيل"، وهي خامس حكايات المسلسل، ويبدأ عرضها السبت المقبل عبر شاشة قنوات DMC ومنصتي WATCH IT وشاهد.

حكاية الوكيل من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وحكاية "الوكيل" بطولة جماعية، تضم: مراد مكرم، محسن محي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، تامر فرج، نورا عبدالرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبوذكري.



وتدور أحداث حكاية "الوكيل" حول الحد الفاصل بين عالم الواقع والإفتراضي، وهو الخط الفاصل بين ما نراه في الواقع وما نراه على السوشيال ميديا، حيث تنكشف خطوط هذا العالم من خلال مطاردة مثيرة بين يحيي والوكيل.



وأكد مؤلف العمل محمد الدسوقي رشدي في تصريحات صحفية، إن الوكيل يمثل في هذه القصة، نموذج نراه يوميا في واقعنا، بكافة القطاعات، فهو شخص يمسك خيوط اللعبة، لكي يسيطر على أفكار من حوله.



أضاف الدسوقي، إن الفكرة بدأت منذ عام ونصف، وانتهى من كتابة حلقاتها في حوالي شهرين، مشيرا أن الفكرة الرئيسية للحكاية تتناسب مع الاسلوجن الرئيسي للعمل (ما تراه، ليس كما يبدو)، لأن هناك من يكشف الستار عن الكواليس التي تظهر أنها بها أمور لا تظهر على المسرح.